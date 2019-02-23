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Эти четыре знака зодиака в 2019-м ждет неудача
Астрологи рассказали о том, кому стоит опасаться поворотов судьбы, а также необходимо готовиться к опасным переменам, пишет from-ua
Людям, родившимся под знаком Рыб в этом году необходимо всегда быть начеку, особенно это касается тех, кто родился в период с 4 по 10 марта. Такое же предупреждение относится и к Близнецам, рожденным с 4 по 11 июня, Девам, появившимся на свет с 6 по 12 сентября и Стрельцам, родившимся в первую неделю декабря.
Согласно прогнозу астрологов, для этих знаков 2019 год не будет гладким: существует опасность почувствовать себя потерянными. Кроме того, эти люди могут попасть на распутье от личных отношений до карьеры. Гнетущее состояние может привести к нервным расстройствам и депрессии.
Поэтому знакам-«неудачникам 2019» настоятельно рекомендуется внимательно слушать себя, не принимать быстрых и необдуманных решений, много времени уделять здоровью и укреплению иммунитета. Но даже в случае, если негатива в жизни избежать не удастся, то пережить любые удары судьбы помогут близкие люди и любимые занятия.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, гороскоп на год
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