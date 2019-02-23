Страшная правда: малазийский «Боинг» был набит трупами

23.02.2019 09:24

Писательница Кристин Негрони предположила, что пассажиры Боинга погибли до того, как самолет начал падать. Некоторое время один из пилотов перевозил мёртвый груз. Женщина, являющаяся автором расследований, не прекращает говорить о разгерметизации самолета, вследствие которой все люди погибли за 15 минут, пишет from-ua.

По словам Негрони, в момент катастрофы пилот Захари Ахмад Шах вышел из кабины пилота, лайнером управлял его коллега – Фарик Абдул Хамид. Второй пилот мог не пострадать, поскольку в кабине кислород остался.

Улетучивание кислорода могло стать причиной того, что у Захари помутнел рассудок: мужчина начал принимать неверные решения, которые привели к падению лайнера. Пассажиры до катастрофы уже скончались.

Напомним, малазийский самолет «Боинг 777» исчез из радаров через час после того, как 8 марта 2014 года отправился в Пекин из столицы Малайзии. На борту находились 239 человек, которые исчезли без вести. Все эти годы эксперты пытаются выяснить тайну крушения, однако пока что единой версии нет. Некоторые специалисты вообще считают, что пилоты совершили суицид.