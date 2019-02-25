Все рубрики раздела
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников
«Счастье любит тишину» - мы часто слышим эту фразу.
Но это - не просто слова, есть вещи о которых говорить нельзя никому, пишет lifter и Stiri Actuale. И вот о чем речь.
- Планы на будущее.
Не говорите никому, пока планы не будут выполнены. Любая идея не идеальна и имеет слабые места.
- Дела милосердия.
Добрые поступки - редкость в этом мире, и поэтому храните их в тайне. Ведь хвастовство и гордость все сведут на нет.
- Пост.
Не рассказывайте всем о своих ограничениях в еде, сне, молитве и т.д. Аскетизм не нужно восхвалять.
- Смелость и мужественность.
У одних есть внутренние вызовы, у других - внешние. Не хвалите себя, это некрасиво.
- Духовные знания.
Они имеют разные уровни и должны быть выявлены только на высоком уровне подготовки.
Основная ошибка новичков - желание поделиться с другими своим духовным состоянием, которое может только навредить.
- Семейные проблемы.
Имейте в виду: чем меньше вы говорите о проблемах в своей семье, тем сильнее и стабильнее она будет.
- Плохие слова, которые вы слышали.
Если вы придете домой и скажете все, что услышали от плохого парня на улице, что будет отличать вас от того человека?
Теги: Донбасс, секрет, родственник
- Слава Рабинович дал прогноз по карьере Трампа и назвал имя следующего президента США
- Россия призывает США повлиять на Украину в вопросе "прекращения насильственной украинизации всех сфер жизни"
- Город в США заплатит $85 тыс мусульманке, с которой сняли хиджаб
- США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами
- Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке15:04
- На Харьковщине СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»14:31
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- «Пытались убить «командира МВД ДНР»: стали известны подробности взрыва в Макеевке12:45
- Проверки переселенцев из ОРДЛО: В Кабмине сделали заявление12:00
- Семеро боевиков поплатились за смертоносные массированные удары из зениток и артиллерии по бойцам ООС - детали11:30
- Убит боец ВСУ: Россия устроила огненный ад на Донбассе10:30
- Между наемниками из РФ и местными боевиками «ДНР» нарастает конфликт08:15
- Украинская ДРГ готовила покушение на наблюдателей СММ ОБСЕ, — член НВФ «ДНР»08:03
- Главаря "ДНР" готовятся убрать, "республика" на грани бунта07:13
- Под выборы Порошенко пообещал подкинуть пенсионерам денег15:20
- Опубликовано видео с места сегодняшнего взрыва в Макеевке15:04
- Создана первая в мире SIM-карта для 5G14:55
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- На Харьковщине СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»14:31
- В Минкульте сняли с себя ответственность за скандал с Евровидением14:15
- Порошенко назвал главную опасность для украинского народа13:55
- Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью13:40
- ФЛП прочь! Почему государство хочет изменить трудовое законодательство?13:20
- «Мощный взрыв и поднялся гриб»: жители Еленовки и Докучаевска сообщили о страшном взрыве13:02
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Крымский мост добьют тяжелые эшелоны: назван день Х14:36
- С какими онкологическими заболеваниями чаще всего сталкивается современная молодёжь07:25
- Обнаружен ген, увеличивающий риск распространения рака22:06
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"