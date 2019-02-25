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Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают
От состояния печени зависит общее самочувствие.
По словам ученых, печень является важнейшим после сердца органом человеческого организма, и потому крайне важно содержать печень в порядке, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Специалисты рассказали о трех продуктах, употребление которые помогает поддержать здоровье этого ценного органа. По словам экспертов, для хорошей работы печени полезно употреблять в пищу отруби, оливковое масло и спаржу.
В целом, считают специалисты, важно соблюдать следующие рекомендации по оздоровлению печени: не пропускать завтраков, не перекусывать чем попало, не переедать на ночь, активно двигаться и ходить, а также пить достаточное количество воды. В качестве перекусов между основными приемами пищи ученые рекомендуют продукты, полезные для печени, - это цельнозерновой хлеб, орехи, сухофрукты, свежие фрукты.
С приближением лета специалисты советуют чаще готовить и есть салаты из свежих овощей и зелени. По словам медиков, овощи и зелень оказывают существенное позитивное влияние на состояние печени, благоприятствуют активному выведению мусорных и вредных веществ.
Одним из наиболее опасных продуктов для печени ученые считают алкоголь. Эксперты подчеркивают: ошибочно думать, что печень губит только длительное употребление спиртного - для отравления алкоголем достаточно и однократного употребления. Кроме того, очень плохо сказывается на состоянии печени смешение разных видов алкоголя.
Если без выпивки никак, следует выбирать качественный алкоголь: вино, коньяк или водку. При условии, что эти напитки выпиваются умеренно, риск нарушений в работе печени оказывается более низким, чем когда людьми пьются пиво и слабоалкогольные ликеры.
Жирные блюда, консервированные продукты, газировку помимо регулярной выпивки, лучше исключить из рациона. Их употребление повышает содержание «плохого» холестерина в организме и способствует развитию болезней печени, а также ее ожирению. На этом фоне нередко формируются цирроз или рак, предостерегли исследователи.
Теги: Донбасс, здоровье, печень, польза, медицина
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