Названа веская причина отказаться от хлебных тостов

25.02.2019 10:05

Они сильно вредят фигуре.



Готовить тосты – вредно для здоровья. Об этом неожиданно заявили американские ученые. Они обнаружили, что хозяйка, которая жарит домашние гренки в тостере, вдыхает даже больше токсичных веществ, чем на загазованном перекрестке. Главная опасность – пыль, которая попадает на раскаленные нагревательные элементы прибора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.



Но действительно ли тосты такие вредные, как о них говорят?



Диетолог Александр Кущ предостерегает - увлекаться жареным хлебом не следует. Это очень питательная пища, а значит – лишние килограммы вам гарантированы. Есть и большая опасность – во время поджаривания хлеб перенасыщается горелой пылью.



"В процессе приготовления хлеба участвуют многие компоненты. И те же жиры, и те же, в общем, разрыхлители. Эти продукты не должны подвергаться термической обработке. То есть, если используются растительные жиры, безусловно, при обжаривании они трансформируются в трансжиры", – рассказал специалист по питанию.



Чтобы уменьшить вредное воздействие тостов, диетологи советуют не сильно зажаривать хлеб, а лишь немного подсушивать.