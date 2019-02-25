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Названа веская причина отказаться от хлебных тостов
Они сильно вредят фигуре.
Готовить тосты – вредно для здоровья. Об этом неожиданно заявили американские ученые. Они обнаружили, что хозяйка, которая жарит домашние гренки в тостере, вдыхает даже больше токсичных веществ, чем на загазованном перекрестке. Главная опасность – пыль, которая попадает на раскаленные нагревательные элементы прибора, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Но действительно ли тосты такие вредные, как о них говорят?
Диетолог Александр Кущ предостерегает - увлекаться жареным хлебом не следует. Это очень питательная пища, а значит – лишние килограммы вам гарантированы. Есть и большая опасность – во время поджаривания хлеб перенасыщается горелой пылью.
"В процессе приготовления хлеба участвуют многие компоненты. И те же жиры, и те же, в общем, разрыхлители. Эти продукты не должны подвергаться термической обработке. То есть, если используются растительные жиры, безусловно, при обжаривании они трансформируются в трансжиры", – рассказал специалист по питанию.
Чтобы уменьшить вредное воздействие тостов, диетологи советуют не сильно зажаривать хлеб, а лишь немного подсушивать.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, хлеб, тост
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