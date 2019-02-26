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Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах
Спрос на работу за границей среди украинцев достаточно высок, а большинство трудовых мигрантов ищет более высокий заработок. Так, по данным Государственного комитета статистики, 71% выезжающих на заработки за границу, главной причиной назвали низкую зарплату в Украине, пишет Сегодня.
В поисках путей мигрировать многие украинцы становятся жертвами мошеннических схем. Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" по пятницам в 20:00, с Еленой Кот разоблачили одну из таких схем и рассказали, как уберечься от аферистов.
Журналисты рассказали историю украинцев, которые планировали уехать на заработки, а стали жертвами масштабной аферы. Героиня сюжета программы Татьяна собралась в Чехию, чтобы сын мог осуществить свою мечту и стать курсантом морской академии. За трудовую визу и работу в Праге на заводе женщина заплатила посреднику, агентству по трудоустройству, 11000 гривен за двоих человек, а осталась и без работы, и без денег. Агентство пообещало за месяц оформить трудовую визу и найти работу в Чехии, прошло полгода, но никаких новостей.
"Я звонила в фирму, чтобы вернули деньги, а мне говорили, мол, какие деньги? Мы ничего не возвращаем. Начались какие-то отговорки "ваши документы где-то в процессе, поэтому мы ничего не будем возвращать", – рассказала Татьяна.
Журналисты нашли агентство в интернете, фирма производила впечатление надежной: официальный сайт, офис в Киеве, положительные отзывы.
Впоследствии на связь с журналистами вышли еще несколько пострадавших ребят из Харькова, которые также планировали отправиться на заработки в Чехию. Они заплатили посреднику средства, однако, прождав 4 месяца, так и не получили ответ.
Так, журналисты вместе с пострадавшими посетили агентство и привлекли инспектора службы труда, который устроил настоящий рейд. Сотрудники в офисе уверяли, что оказались там случайно. Вероятно, они работали на агентство нелегально. Кроме того, владелец фирмы на скрытую камеру признался, что работает без лицензии. В Гоструде уверяют, что это уже – уголовное дело.
Директор фирмы согласился встретиться с журналистами "Главной темы" канала "Украина", чтобы объяснить, куда делись деньги.
"Произошла ситуация, которая помешала мне сделать это (рассчитаться с клиентами. – Ред. ). Я взял кучу кредитов, одолжил денег, чтобы этот вопрос решить", – оправдывался он, пообещав, что все средства вернет. На следующий день после встречи с журналистами, агентство, действительно, вернуло средства и Татьяне, и харьковским студентам.
Как установили журналисты, агентство обмануло не только героиню сюжета, но и сотни других украинцев.
В ходе расследования также выяснилось, что "Главная тема" уже делала сюжет, в котором упоминалось это агентство, когда рассказывала историю семьи Самойленко из Бучи. Они отдали этой фирме 1000 долларов за трудовую визу и работу на заводе в Чехии. Впрочем, приехав на место, оказалось, что виза у них туристическая, и ни один завод их на работу не ждет. Лишь после вмешательства журналистов Самойленко удалось найти работу в Чехии и остаться там.
Так, эксперты в студии "Главной темы" дали несколько советов для украинских заробитчан, чтобы не попасть на крючок мошенников:
1. Тщательно изучите информацию о посреднике, который ищет вам работу: обратите внимание на регистрацию и лицензию. Согласно лицензионным условиям, посредники имеют право трудоустраивать только на те предприятия, с которыми заключены внешнеэкономические контракты. То есть, если в документах указано польское предприятие, а фирма предлагает поехать в Италию, Финляндии или Норвегии, то, конечно, такая работа не будет официальной.
2. Если вам обещают высокую заработную плату, несложную работу, то это тоже должно насторожить.
3. Украинцы не должны платить за свое трудоустройство за рубежом. Во всем мире услуги посредника оплачивает работодатель, который ищет для себя персонал.
4. Если с вами не рассчитывается работодатель, или возникают другие проблемы, то необходимо обратиться в местную инспекцию труда, полицию, украинское консульство или посольство.
Теги: Донбасс, заработок, аферисты, украинец
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