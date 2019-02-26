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Восемь видов обуви, которая убивает ноги
В погоне за модой мы склонны забывать о том, что действительно важно - о комфорте и здоровье.
Вред от ношения неудобной обуви хорошо известен, но все же мы часто выбираем красоту и стиль, а не здоровье ног, пишет from-ua.
И вот 8 пар обуви, которую нельзя носить.
1. Очень высокие каблуки.
Видя знаменитостей на красной ковровой дорожке на высоких каблуках, мы думаем, что они - обворожительны.
Но ношение такой обуви ведет к проблемам со стопой, возникновению ран и волдырей и даже растяжению связок голеностопного сустава.
2. Туфли на шпильках.
Слишком узкие каблуки увеличивают риск получения травм, так как нет надежной опоры.
3. Балетки.
Чрезвычайно плоская подошва балеток обеспечивает очень слабую поддержку свода стопы. Это приводит к проблемам с коленом и спиной и вызывает подошвенный фасциит.
В таком случае пользуйтесь ортопедическими вставками.
4. Шлепанцы.
Эта обувь очень плоха в обеспечении поддержки свода стопы; кроме того, они слишком открыты и почти не обеспечивают защиты. А случайные порезы или царапины могут иметь серьезные последствия.
5. Большая платформа.
Обувь на платформе обычно имеет жесткие стельки, что предотвращает естественное изгибание стопы и приводит к дополнительному давлению на чувствительные участки.
6. Обувь с острыми «носами».
Такие туфли сжимают все пальцы вместе, что ведет к воспалению костей и нервов, деформации пальцев.
7. Обувь неправильного размера.
Это может привести к появлению мозолей и опухаю ноги. Кроме того, такая обувь даже может деформировать вашу стопу.
8. Кроссовки с толстой подошвой.
Кроссовки могут быть вредным для пожилых людей или людей с проблемами баланса и мышц.
Теги: Донбасс, обувь, вред, ноги
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