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Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля
Они действительно помогают.
Эксперты из Франции рассказали о том, как натуральными средствами победить сухой кашель. Это одна из самых распространенных проблем, с которыми люди обращаются к врачам, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Кашель играет важную роль в очистке организма от инфекций и раздражителей. Однако если кашель долго не проходит, то он вызывает сильнейшее раздражение. Существуют разные причины устойчивого кашля вроде изжоги, инфекций и аллергий. Лучше выяснить у врача, представляет ли этот ваш кашель какую-то опасность. Если непосредственно здоровью он ничем не угрожает, можно попробовать определенные народные рецепты.
Луковый сок. Пожалуй, наиболее распространенное средство лечения сухого кашля. Для того чтобы добиться максимального эффекта, нашинкуйте лук, затем разотрите его, извлеките сок и смешайте с таким же количеством меда для образования густой жидкости. Дайте этой микстуре осесть в течение 3-4 часов, после чего пейте дважды в день.
Имбирь. Благодаря своим противовоспалительным свойствам, имбирь считается одним из лучших антидотов против сухого кашля. Для получения максимального эффекта снимите кожуру с сырого имбиря, добавьте щепотку соли. После этого его можно употреблять в пищу. Если вкус данного продукта вам решительно неприятен, смешайте одинаковое количество чёрного перца и сахара с имбирем. Употребляйте это по утрам и вечерам с маслом.
Молоко из куркумы. Завершает наш список достаточно экзотическое средство борьбы с сухим кашлем, которое часто встречается в индийских народных рецептах. Куркуму или золотую специю, насыщенную веществом куркумином, здесь используют веками. Это один из самых эффективных противовоспалительных агентов. Для борьбы с сухим кашлем добавьте несколько капель топленого масла в молоко из куркумы и выпейте.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, кашель
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