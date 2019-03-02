Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году

02.03.2019 17:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году

По сравнению с прошлыми годами, когда у нас была затяжная зима, а настоящая весна приходила не по календарю, а существенно позже, в 2019 году все будет иначе. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.
"В частности, на Сретение, которое у нас было 15 февраля, по всей Украине была солнечная ярка погода, а это сулит нам хорошую и скорую весну", - сказал он.
По прогнозам Росса, в феврале украинцев мучили последние морозы. В марте морозов не будет, в принципе, как и серьезных похолоданий. Дальше температура будет только расти.
"В целом, в нынешнем году будет более-менее сухая и ранняя, по сравнению с предыдущими годами, весна. Нас ждут очень теплые апрель и майские праздники. И, что весьма важно, учитывая тарифы на коммунальные услуги, отопительный сезон в 2019 году закончится на месяц раньше", - резюмировал он.
Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.



Теги: Донбасс, весна, астролог, отопительный сезон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх