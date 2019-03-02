Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году

02.03.2019 17:35

По сравнению с прошлыми годами, когда у нас была затяжная зима, а настоящая весна приходила не по календарю, а существенно позже, в 2019 году все будет иначе. Такое мнение в комментарии Главреду выразил астролог Влад Росс.

"В частности, на Сретение, которое у нас было 15 февраля, по всей Украине была солнечная ярка погода, а это сулит нам хорошую и скорую весну", - сказал он.

По прогнозам Росса, в феврале украинцев мучили последние морозы. В марте морозов не будет, в принципе, как и серьезных похолоданий. Дальше температура будет только расти.

"В целом, в нынешнем году будет более-менее сухая и ранняя, по сравнению с предыдущими годами, весна. Нас ждут очень теплые апрель и майские праздники. И, что весьма важно, учитывая тарифы на коммунальные услуги, отопительный сезон в 2019 году закончится на месяц раньше", - резюмировал он.

Ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2019 года. По его прогнозу, везунчиками месяца станут Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы. Аутсайдерами месяца будут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы.