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Медики напомнили, как отличить грипп от простуды
К каким выводам пришли австрийские ученые.
Очень многие не знают о разнице между гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВИ). Это подтвердили австрийские ученые, которые провели в трех странах (Австрии, Бельгии и Хорватии) исследование, показавшее, что люди склонны заблуждаться и не различать эти заболевания. Научная работа была опубликована в BMC Infectious Diseases, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.
Исследование было проведено под руководством Кэтрин Хоффманн (Kathryn Hoffmann) из Венского медицинского университета (MedUni Vienna).
Различие между двумя заболеваниями легко обнаружить, в том числе, на ранних стадиях. Грипп обычно сопровождается внезапным появлением ломоты в конечностях и высокой температурой у людей, которые совсем недавно чувствовали себя нормально. ОРВИ же обычно начинается с боли в горле, заложенного носа и кашля. Развивается ОРВИ постепенно, а температура повышается гораздо медленнее. В отличие от «настоящего» гриппа, при обычной простуде люди выздоравливают примерно через пять дней, если они в достаточной степени отдыхают и ухаживают за собой.
По словам Хоффманн, исследование показало, что, как только повышается температура, люди сразу же начинают подозревать грипп. По этой же причине многие люди, привитые против гриппа, считают, что вакцина не работает, когда у них повышается температура вследствие ОРВИ. В результате многие скептически относятся к прививкам. Поэтому, отмечают исследователи, все же желательно сделать прививку от сезонного гриппа, который в серьезных случаях может оказаться смертельным.
Однако, хотя можно защититься от гриппа, сделав прививку (соответствующая вакцина надежна на 60–95%), у человека нет защиты от вирусов обычной простуды. Для защиты от ОРВИ Хоффман советует повышать сопротивляемость организма за счет здорового образа жизни, а также тщательно соблюдать правила личной гигиены.
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, грипп, медицина
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