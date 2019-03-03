Продолжительный сон по выходным оказался вредным

03.03.2019 07:10

Добровольцы из первой группы каждый день спали по девять часов.



Американские ученые из Университета Колорадо выяснили, что долгий сон по выходным может быть вреднее, чем постоянный недосып. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие три группы добровольцев.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Их поместили в лабораторные условия, чтобы иметь возможность контролировать режим их сна и питания.



Представители же второй группы - по пять. Третьи же участники испытывал дефицит в отдыхе на протяжении пяти дней, а в выходные могли спать сколько угодно.



Так, выяснилось, что представители третьей группы чувствуют себя намного хуже, чем участники, которые постоянно находились в состоянии недосыпа. Согласно данным издания Current Biology, у них сбился режим и продолжительное «лежание» в кровати помогало «наверстать» лишь 66 минут сна. Также снизилась чувствительность к инсулину в несколько раз по сравнению с добровольцами из второй группы, которые спали меньше всех в течение всего эксперимента.



Большего всего пострадали клетки печени и мышц. Эксперты пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов (речь идет о «внутренних часах») разрушительным образом на организм.