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Продолжительный сон по выходным оказался вредным

03.03.2019 07:10
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Продолжительный сон по выходным оказался вредным

Добровольцы из первой группы каждый день спали по девять часов. 

Американские ученые из Университета Колорадо выяснили, что долгий сон по выходным может быть вреднее, чем постоянный недосып. Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие три группы добровольцев.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Их поместили в лабораторные условия, чтобы иметь возможность контролировать режим их сна и питания.

Представители же второй группы - по пять. Третьи же участники испытывал дефицит в отдыхе на протяжении пяти дней, а в выходные могли спать сколько угодно.

Так, выяснилось, что представители третьей группы чувствуют себя намного хуже, чем участники, которые постоянно находились в состоянии недосыпа. Согласно данным издания Current Biology, у них сбился режим и продолжительное «лежание» в кровати помогало «наверстать» лишь 66 минут сна. Также снизилась чувствительность к инсулину в несколько раз по сравнению с добровольцами из второй группы, которые спали меньше всех в течение всего эксперимента.

Большего всего пострадали клетки печени и мышц. Эксперты пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов (речь идет о «внутренних часах») разрушительным образом на организм.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, вред
 
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