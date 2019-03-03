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Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей

03.03.2019 15:10
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Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей

Оказалось, что просмотр телевидения снижает когнитивные способности.

Долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Маю право.

Исследователи проанализировали данные более 3,5 тысячи человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова. 

Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности. 

По словам ученых, это может объяснятся тем, что просмотр передач способствует психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.



Теги: Донбасс, здоровье, мозг, телевизор
 
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