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Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей
Оказалось, что просмотр телевидения снижает когнитивные способности.
Долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Маю право.
Исследователи проанализировали данные более 3,5 тысячи человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова.
Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности.
По словам ученых, это может объяснятся тем, что просмотр передач способствует психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.
Теги: Донбасс, здоровье, мозг, телевизор
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