Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей

03.03.2019 15:10

Оказалось, что просмотр телевидения снижает когнитивные способности.



Долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Маю право.



Исследователи проанализировали данные более 3,5 тысячи человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова.



Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности.



По словам ученых, это может объяснятся тем, что просмотр передач способствует психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.