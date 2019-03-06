10 снов, которые нельзя игнорировать

06.03.2019 07:10

В этой статье вы узнаете о 10 снах, которые вы не должны игнорировать и о том, что они чаще всего означают, пишет lifter.

Левитация.

Сны, в которых вы, кажется, летаете, означают, что вы боретесь за достижение своих амбиций. После подобных снов мы просыпаемся с чувством свободы и с уверенностью, что мы сможем достичь всего, что запланировали.

Водопад.

Вода во сне обычно указывают на определенный статус ума. Вода символизирует чистоту и невинность. Водопады во сне – хороший знак, это означает, что нас ждут новые начинания, и мы с ними справимся.

Если вы сталкиваетесь с водопадом во сне, задайте себе эти три вопроса: маленький или большой водопад? К нему есть препятствия? Водопад в закрытых джунглях или на прекрасном пляже?

Зубы.

Если вам снилось, что вам нужно вставить зуб, это значит, что вы что-то держите в себе и никак не можете отпустить. Если вам снится, что у вас ломаются зубы или кариес, это означает, что вы полны страха и беспокойства.

Если вам кто-то во сне выбил зуб, это означает, что вы сталкиваетесь со стрессовой ситуацией в жизни: новая работа, отсутствие счастья в отношениях, ложь, которые вы хотите скрыть.

Смерть.

Сны, в которых кто-то умирает, очень распространены. Независимо от того, как болезненно это звучит, смерть символизирует конец какой-то ситуации.

Это может быть смерть чего-то, что отравляет нашу жизнь, например, наше собственное эго, беспокойство, страх, навязчивые идеи.

Смерть во сне также может означать, что с нашими эмоциями происходят реальные изменения. Пока одни эмоции угасают, другие рождаются.

Беременность.

Сон о том, что вы беременны, означает реальный рост и развитие личности. Ваши будущие проекты, желания, будут осуществлены.

Если вам снится беременность, задайте себе два вопроса: чего вы пытаетесь достичь? Какую трансформацию вы проходите сейчас по жизни? Беременность также может означать, что нынешние отношения переместятся на более высокий уровень.

Дом.

Дома во сне связаны с различными аспектами вашей личности. В зависимости от типа дома, который вам приснился, интерпретации могут быть разными.

Дома говорят о необходимости безопасности и комфорта. Мост символизирует скрытые воспоминания, а погреб символизирует интуицию.

Денежные средства.

Сны о деньгах – это к удаче. Если вам приснилось, что вы выиграли в лотерею, значит, ожидайте перемен в жизни.

Если вам снится, что вы отдаете кому-то деньги, это означает, что чувство страха потери слишком сильно вами овладело.

Если вам снятся деньги, постарайтесь спросить себя: боитесь ли вы потерять работу? У вас есть долги?

Измена.

Если вам приснилось, что вы изменили своей супруге, значит, у вас есть скрытые желания, которые вы подавляете.

Эти типы снов также могут символизировать чувство одиночества и неуверенности в нынешних отношениях.

Попробуйте спросить себя: боитесь ли вы потерять своего партнера? Вы несчастны в ваших нынешних отношениях? Любовь – это именно то, что вы чувствуете?

Огонь.

Огонь имеет несколько значений. Если вам снится огонь на расстоянии, это означает, что у вас есть возможность изменить свою жизнь; если во сне вы играете с огнем, это означает, что вы вовлечены в рискованные ситуации.

Нагота.

Такие сны связаны со страхом открыться. Если вам снится кто-то голый, это значит, что вы собираетесь открыться. Это также может означать, что вы потеряете чье-то уважение.

Сон о том, что вы обнажены, также может означать, что вы должны принять свои слабости и недостатки.

Попробуйте спросить себя: боитесь ли вы, что другие увидят вас такими, какие вы есть на самом деле, и не примут вас?

Толкования снов, которые присутствуют в этой статье, являются всего лишь одними из множества возможных. На самом деле сны являются следствием нашей повседневной деятельности, и мы как никто другой чувствуем, что может означать тот или иной сон.

«Сон – это скрытая маленькая дверь, ведущая в самые потаенные и сокровенные уголки души и открывающаяся в космическую ночь» - Карл Юнг.

Источник: https://from-ua.com