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Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером

06.03.2019 08:33
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Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером

Узнайте, как можно похудеть при сидячей работе.

Большую часть времени многие проводят в офисе. Сидячая работа часто является причиной избыточного веса. Если не хватает времени и сил на фитнес-клубы, существует несколько способов, которые помогут сохранить стройную фигуру, передает Хроника.инфо со ссылкой на ivona.bigmir.net.

Как похудеть на работе: 

Стараться пользоваться лестницей, а не лифтом; 

Туфли на высоком каблуке лучше не выбирать. Стоит отдавать предпочтение удобной обуви. Это будет стимулом прогуляться во время обеденного перерыва или после работы пройтись; 

Использовать любую возможность для физической активности. Например, вставать с кресла во время телефонного разговора, больше двигаться; 

Приносить еду из дома. Лучше всего будет приготовить полноценный обеда, чтобы не было вредных перекусов. Также это снизит количество “пустых углеводов“; 

Если есть возможность, делать зарядку для офисных сотрудников, которая помогает размять онемевшие мышцы.



Теги: Донбасс, здоровье, компьютер
 
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