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Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна

06.03.2019 14:15
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Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна

Израильские ученые из Университета имени Бар-Илана провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что в период сна у человека полностью восстанавливается ДНК.

Оказывается, во время бодрствования в организме человека накапливается поврежденная ДНК. Именно эти изменения приводят к старению и развитию злокачественных опухолей.

Медикам удалось узнать, что во время сна в организме запускаются процессы, в ходе которых восстанавливается генетический материал в каждом нейроне.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, сон, ученые
 
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