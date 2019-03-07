Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно

07.03.2019 09:30

Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке.



Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном количестве. Слово «авитаминоз» хорошо известно каждой домохозяйке.



Об этом пишет Хроника.инфо.



Весной, когда организм особенно нуждается в дополнительной поддержке, в аптеках скупаются все виды витаминов и минеральных добавок.

Причем далеко не все разбираются, в каких количествах и каком сочетании эти витамины употребляются.



Профессор медицинского департамента Бирмингемского университета Майкл Лэнджман является руководителем экспертной группы по витаминам и минералам при Английском государственном агентстве по пищевым стандартам. Этой группой был проведен ряд научных исследований, результатом которых стал вывод: дополнительный прием витаминов и минералов может серьезно навредить организму.



Как поясняет сам профессор Лэнджман, человеку, в первую очередь, необходимо разнообразить свой рацион настолько, чтобы он был сбалансированным. Если питание разнообразно, то обходиться без витаминов вполне возможно. Но это, скорее, идеальный вариант.



К примеру, дамам, планирующим беременность или уже вынашивающим потомство, витамины просто необходимы. Новорожденным нужен витамин D. Не обойтись без препарата железа, к примеру, женщинам, которые теряют в критические дни очень много крови.



При этом следует знать, что железо плохо сочетается с марганцем и кальцием. Так что принимать несколько видов витаминов, не проверив их на совместимость, не следует. В лучшем случае, это не принесет никакой пользы, а в худшем - может и навредить здоровью.



Самое большое количество витаминов в свежих ягодах, фруктах и овощах. Витамины нужны для здоровья организма, а их нехватка обостряет любые хронические заболевания и значительно снижает иммунитет. Однако то, что мы приобретаем на рынках под видом фруктов и овощей, назвать полноценным источником витаминов достаточно сложно.



Как правило, плоды либо срываются незрелыми, либо проходят такую обработку, в результате которой в них мало остается полезных свойств. Поэтому синтетические витамины для человека являются необходимостью.



К примеру, человек уверен, что, принимая витамин В12, он полностью удовлетворяет в нем потребность своего организма. Но при этом одновременно он употребляет препараты, содержащие железо и марганец. Они полностью нейтрализуют действие витамина В12.



Доктор советует витамины и минералы принимать только раздельно. Причем витамины желательно пить в первой половине дня, а минералы - во второй. К тому же ни в коем случае не следует сочетать витамин В1 с витаминами В2, В3, В6 и В12, а также с кальцием и магнием; витамин В2 - с железом и медью; В5 - с медью. Любое из этих сочетаний приводит к негативным последствиям.



К примеру, витамин С не вырабатывается организмом совсем, его можно только синтезировать извне. Принимая такой витамин, мы одновременно улучшаем усвоение препаратов с хромом и железом, но вместе с этим увеличивается нехватка меди. Следовательно, витамин С и медесодержащие препараты необходимо употреблять параллельно. В то же время в сочетании с витамином С теряет свою активность витамин В12.



Однако, по мнению ученых, гораздо больше вреда приносит организму переизбыток витаминов. New England Journal опубликовал результаты многолетних наблюдений за тремя группами 29 000 мужчин-курильщиков. Одна постоянно употребляла витамин Е, другая - бета каротин, а третья - плацебо. У тех, кто постоянно принимал витамин в течение 5-8 лет, резко возросла смертность от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.



После этого эксперимент повторили на некурящих. Результат оказался таким же: смертность возросла среди тех, кто постоянно принимал витамин Е.