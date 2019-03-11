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Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи
Мёд — это сладкое жидкое золото, натуральный эликсир здоровья. А вы когда-нибудь пробовали есть его перед тем, как отправиться спать? В то время как в различных современных публикациях то и дело мелькают советы о вреде сладкого на ночь, в древних китайских и индийских трактатах о здоровье целители настоятельно советуют съедать ложку мёда перед сном, пишет sovkusom.
«Со Вкусом» разыскал достоверные факты того, что целители древности абсолютно правы! Оказывается, в комбинации с различными продуктами и добавками мёд по-разному влияет на организм. В этой статье представлены 6 веских причин того, чтобы перед сном заглянуть в баночку с мёдом.
Польза мёда перед сном
- Помогает крепко уснуть. Мёд известен своими успокаивающими свойствами. Расслабляет, способствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон, обновление клеток и восстановление нервной системы. Чайная ложка мёда перед сном — залог полноценного отдыха. Запейте ее ромашковым чаем, чтобы проснуться абсолютно счастливым человеком.
- Помогает сжечь жир. Специалист по питанию (в прошлом химик-ботаник) Майк Макиннес заметил, что занимающиеся спортом люди, которые регулярно употребляли мёд, сжигают в 10 раз больше жира, чем те посетители зала, которые этого не делали.
На основании своих наблюдений Майк разработал медовую диету, которая предполагает полную замену сахара мёдом. Ложка мёда с на ночь — одно из основных ее правил.
- Обновляет печень. Здоровье печени — это здоровье всего организма. Именно во время сна жизненно важный орган обновляется и восстанавливается. Особенно благотворно влияет на печень смесь мёда и тыквенного сока (1 : 1). Принимайте средство в течение месяца, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины и наладить обмен веществ.
- Укрепляет защитные силы организма. Чайная ложка мёда — порция всех необходимых организму веществ. Чеснок — мощный иммуностимулятор. В комплексе эти два продукта обладают суперсилой против бактерий и вирусов! Очищенный чеснок залейте мёдом и оставьте настаиваться. Принимайте по ложечке на ночь. Это средство также отлично справляется с кашлем.
- Наполняет энергией. Хотите вставать с постели полными сил и в бодром расположении духа? Не забудьте поставить на тумбочку у кровати баночку с мёдом и стакан воды с лимонным соком. Сделайте так хотя бы раз, и вы пожалеете, что не попробовали раньше.
Уточним: все описанные выше целебные свойства присущи только натуральному мёду. Чтобы не наскочить на фальсификат, узнайте, как отличить настоящий мёд от поддельного. А чтобы познать новый вкус, попробуйте приготовить дома восхитительный крем-мёд — лакомство, которое еще поискать!
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, сон, мед
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