Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом

11.03.2019 20:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом

Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но не всегда можно обрабатывать раны этим раствором.

На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую полученную рану, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua. 

Во-первых, ссадину или порез сначала нужно промыть под проточной водой, а потом обработать салфеткой с перекисью водорода. Только после такой процедуры можно нанести на поврежденное место йод.

На рану, обработанную йодом, не нужно клеить пластырь: йод обладает подсушивающим свойством.

Нужно отметить, что йодом можно полностью обработать порез, а большую рану стоит обработать только вокруг. Ни в коем случае нельзя наносить йод на слизистую.

Лучше всего рисовать йодом сеточку на спине или ступнях во время простуды. Для обработки порезов больше подходит зеленка или перекись водорода.



Теги: Донбасс, йод, медицина
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх