Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом

11.03.2019 20:49

Многие пользуются йодом, потому что помнят, как родители мазали порезы этим раствором. Но не всегда можно обрабатывать раны этим раствором.



На самом деле, йод или зеленку не стоит лить на каждую полученную рану, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Во-первых, ссадину или порез сначала нужно промыть под проточной водой, а потом обработать салфеткой с перекисью водорода. Только после такой процедуры можно нанести на поврежденное место йод.



На рану, обработанную йодом, не нужно клеить пластырь: йод обладает подсушивающим свойством.



Нужно отметить, что йодом можно полностью обработать порез, а большую рану стоит обработать только вокруг. Ни в коем случае нельзя наносить йод на слизистую.



Лучше всего рисовать йодом сеточку на спине или ступнях во время простуды. Для обработки порезов больше подходит зеленка или перекись водорода.