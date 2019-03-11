Названы самые везучие женские имена

11.03.2019 10:04

Есть все-таки что-то в нашем имени. Как ни крути, а оно определяет, если не полностью, то отчасти и характер, и даже судьбу. Девушкам с этими именами от природы дана женственность в самом полном ее смысле и умение легко находить общий язык с мужчинами, что дает им сто очков вперед.

Татьяна

Татьяна — очень тихая, скромная и вместе с тем обаятельная девушка. Это обаяние и делает ее столь привлекательной в глазах противоположного пола. Она, как правило, привлекает сильных мужчин. В браке у такой женщины большие шансы быть счастливой, если она сделает мужа главой семьи и отойдет добровольно на вторую роль.

Ксения

Несмотря на свою требовательность к мужчинам (Ксении нужно, чтобы избранник был опытнее и сильнее или же ровней ей), она им нравится. Чаще всего избранниками Ксении становятся мужчины постарше. Любовь, нежность и забота со стороны мужа раскрывают в ней настоящую женщину, она находит защиту и тихое пристанище. Кстати, Ксения — верная жена и прекрасная хозяйка.

Любовь

Само значение имени говорит о том, что у мужчин она всегда пользуется явным успехом. В очаровании Любе не откажешь. Но часто она не умеет умеренно проявлять свою любовь, а бросается в омут с головой. При всей своей привлекательности ведет себя довольно сдержанно. Если влюбляется по-настоящему, то раз и навсегда. Единственная трудность — обилие поклонников нередко затрудняет выбор, но, сделав его правильно, Любовь становится счастливой женой и мамой.

Варвара

Варвара умеет нравиться мужчинам во многом благодаря сдержанному и изящному вкусу. Эта девушка наделена от природы редким даром терпения, которое помогает ей построить прочные, надежные отношения и крепкую семью. Она — женщина-цветок, женщина-ребенок, сводящая с ума каждого своего поклонника. Но рядом с Варей сможет встать только мужчина-отец, который будет терпеть ее ребячество и женские слабости.

Екатерина

Екатерина — из тех женщин, которые будут нравиться мужчинам в любую погоду и при любых обстоятельствах. Несмотря на большое количество поклонников, выбор она делает обдуманно и взвешивает каждый вариант. В ней нет пылкого темперамента, но присущая ей чуткость делает Катю хорошей женой, практически мечтой любого мужчины.

Конечно, если вы не нашли своего имени среди этой пятерки, это вовсе не значит, что ваши шансы на счастливую любовь равны нулю. Просто кому-то изначально дается больше, а кто-то может трудолюбиво развить в себе лучшие качества и сознательно обрести долгожданное женское счастье!

Источник: https://from-ua.com