Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль

13.03.2019 12:32

Эксперты назвали лучшие натуральные способы профилактики аллергии на пыль.



Наблюдения показывают, что с проявлениями этого расстройства сталкивается до 10% всех людей на нашей планете, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Мятный чай. Он обладает противовоспалительными и противозастойными свойствами, это великолепный напиток для того, чтобы избавиться от симптомов неприятной аллергии на пыль. Мятный чай способствует борьбе с насморком и постоянными чиханиями.



Яблочный уксус. Также содержит противовоспалительные и антибактериальные свойства, яблочный уксус может помочь в борьбе с аллергиями. Некоторое количество яблочного уксуса добавьте в стакан с водой и регулярно употребляйте до тех пор, пока вы не заметите каких-то позитивных изменений. Естественно, что уксус нужно очень хорошо растворять в воде, так как сама по себе эта жидкость опасна для гортани и слизистой желудка.



Эвкалиптовое масло. Масло эвкалипта содержит ингредиенты, производящие успокаивающее и противовоспалительное воздействие. Всё это актуально при разного рода респираторных расстройствах, включая аллергию на пыль. Кроме того, масло эвкалипта помогает повысить качество сна по ночам. Используйте специальный диффузор для вдыхания аромата этого масла.



Мед. Человечеству давно известны противовоспалительные и антибактериальные свойства мёда. Их можно использовать и для борьбы с аллергией. Ежедневно употребляйте по одной ложке мёда до тех пор, пока вы не заметите улучшение состояния.