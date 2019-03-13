Все рубрики раздела
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
Названы витамины, которые опасно принимать одновременно
Весной организм особенно нуждается в дополнительной поддержке.
Сегодня существует огромное количество информации как о самих витаминах, так и об их огромном количестве. Слово «авитаминоз» хорошо известно каждой домохозяйке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Весной, когда организм особенно нуждается в дополнительной поддержке, в аптеках скупаются все виды витаминов и минеральных добавок. Причем далеко не все разбираются, в каких количествах и каком сочетании эти витамины употребляются.
Профессор медицинского департамента Бирмингемского университета Майкл Лэнджман является руководителем экспертной группы по витаминам и минералам при Английском государственном агентстве по пищевым стандартам. Этой группой был проведен ряд научных исследований, результатом которых стал вывод: дополнительный прием витаминов и минералов может серьезно навредить организму.
Как поясняет сам профессор Лэнджман, человеку, в первую очередь, необходимо разнообразить свой рацион настолько, чтобы он был сбалансированным. Если питание разнообразно, то обходиться без витаминов вполне возможно. Но это, скорее, идеальный вариант.
К примеру, дамам, планирующим беременность или уже вынашивающим потомство, витамины просто необходимы. Новорожденным нужен витамин D. Не обойтись без препарата железа, к примеру, женщинам, которые теряют в критические дни очень много крови.
При этом следует знать, что железо плохо сочетается с марганцем и кальцием. Так что принимать несколько видов витаминов, не проверив их на совместимость, не следует. В лучшем случае, это не принесет никакой пользы, а в худшем - может и навредить здоровью.
Самое большое количество витаминов в свежих ягодах, фруктах и овощах. Витамины нужны для здоровья организма, а их нехватка обостряет любые хронические заболевания и значительно снижает иммунитет. Однако то, что мы приобретаем на рынках под видом фруктов и овощей, назвать полноценным источником витаминов достаточно сложно.
Как правило, плоды либо срываются незрелыми, либо проходят такую обработку, в результате которой в них мало остается полезных свойств. Поэтому синтетические витамины для человека являются необходимостью.
К примеру, человек уверен, что, принимая витамин В12, он полностью удовлетворяет в нем потребность своего организма. Но при этом одновременно он употребляет препараты, содержащие железо и марганец. Они полностью нейтрализуют действие витамина В12.
Доктор советует витамины и минералы принимать только раздельно. Причем витамины желательно пить в первой половине дня, а минералы - во второй. К тому же ни в коем случае не следует сочетать витамин В1 с витаминами В2, В3, В6 и В12, а также с кальцием и магнием; витамин В2 - с железом и медью; В5 - с медью. Любое из этих сочетаний приводит к негативным последствиям.
К примеру, витамин С не вырабатывается организмом совсем, его можно только синтезировать извне. Принимая такой витамин, мы одновременно улучшаем усвоение препаратов с хромом и железом, но вместе с этим увеличивается нехватка меди. Следовательно, витамин С и медесодержащие препараты необходимо употреблять параллельно. В то же время в сочетании с витамином С теряет свою активность витамин В12.
Однако, по мнению ученых, гораздо больше вреда приносит организму переизбыток витаминов. New England Journal опубликовал результаты многолетних наблюдений за тремя группами 29 000 мужчин-курильщиков. Одна постоянно употребляла витамин Е, другая - бета каротин, а третья - плацебо. У тех, кто постоянно принимал витамин в течение 5-8 лет, резко возросла смертность от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
После этого эксперимент повторили на некурящих. Результат оказался таким же: смертность возросла среди тех, кто постоянно принимал витамин Е.
Теги: Донбасс, здоровье, витамины
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Украина стоила России отношений с Китаем: Поднебесная решила порвать отношения с Кремлем
- Медики рассказали, почему современные люди хуже спят
- Весной просыпаются кожные болезни
- «Будет государством Путина»: Сурков рассказал о будущем России
- Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый16:15
- В "ЛНР" сообщают о введении принудительной трудовой повинности - СМИ 15:30
- Эвакуированы для оказания медпомощи: В зоне ООС под обстрел попали военные15:10
- В «Л-ДНР» заявили, что в Минске начались переговоры по Донбассу14:15
- Блокпосты ОРДО: На Каргиле и Еленовке большие очереди, движения почти нет14:00
- В «ДНР» не довезли препарат для «увеличения частей тела»12:45
- Ходаковский ответил разочаровавшемуся в "родной гавани" Крыму: "Путин хотел военную базу, а мы платим" 11:30
- «Другого выхода не было»: Тымчук раскрыл шокирующие подробности «оборонного скандала»11:15
- В Украине создали мобильное приложение для переселенцев10:45
- В «ДНР» нашли способ сократить число получателей «пенсий»10:30
- Под Ясиноватой военный подорвал гранату: двое погибших, один раненый16:15
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- В Украине резко возрос размер средней пенсии15:45
- В "ЛНР" сообщают о введении принудительной трудовой повинности - СМИ 15:30
- Эвакуированы для оказания медпомощи: В зоне ООС под обстрел попали военные15:10
- Ученые сделали первый шаг к "воскрешению" мамонта15:00
- Ирина Геращенко о планах Саакашвили вернуться в Украину: Результатом будет хаос и агрессия14:52
- Американцев просят не приезжать в Украину в день президентских выборов14:37
- Вера Брежнева "открестилась" от Украины14:25
- В «Л-ДНР» заявили, что в Минске начались переговоры по Донбассу14:15
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект