Простой способ избавиться от депрессии

13.03.2019 09:45

Оказалось, что для лечения этого состояния подходит ежедневный бег.



Со стороны представителей медицины прозвучало мнение о том, что 15-минутный бег может лечить депрессию, а также защищает от ее появления. Пожалуй, это самый простой способ побороть данное психическое заболевание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Врач Массачусетской больницы общего профиля Дэвид Агус сообщил о «самом простом способе избежать депрессии или вылечить ее». Данное заключение было сделано после того, как исследователи проанализировали параметры здоровья у 611 тысяч взрослых американцев и соотнесли эти данные с их образом жизни. Таким образом было определено: люди, которые занимались спортом, реже оказывались жертвами психо-эмоциональных расстройств, включая депрессию.



В результате эксперты констатировали: «15 минут бега трусцой каждый день достаточно для снижения риска возникновения депрессии».



Комментируя этот вывод специалистов, Дэвид Агус отметил, что просто выйдя на улицу и попытавшись «сделать что-нибудь», нередко можно справиться подавленным психологическим состоянием и депрессией, не прибегая к приему сильных препаратов.



Депрессия - это сложное психическое состояние, которое сопровождается снижением настроения, неспособностью ощущать радость, чувством безнадежности. Симптомы депрессии могут возникать в качестве временной реакции, но если они продолжаются более 2 недель, это может быть признаком серьезного депрессивного расстройства.