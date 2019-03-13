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Простой способ избавиться от депрессии

13.03.2019 09:45
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Простой способ избавиться от депрессии

Оказалось, что для лечения этого состояния подходит ежедневный бег.

Со стороны представителей медицины прозвучало мнение о том, что 15-минутный бег может лечить депрессию, а также защищает от ее появления. Пожалуй, это самый простой способ побороть данное психическое заболевание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю. 

Врач Массачусетской больницы общего профиля Дэвид Агус сообщил о «самом простом способе избежать депрессии или вылечить ее». Данное заключение было сделано после того, как исследователи проанализировали параметры здоровья у 611 тысяч взрослых американцев и соотнесли эти данные с их образом жизни. Таким образом было определено: люди, которые занимались спортом, реже оказывались жертвами психо-эмоциональных расстройств, включая депрессию.

В результате эксперты констатировали: «15 минут бега трусцой каждый день достаточно для снижения риска возникновения депрессии».

Комментируя этот вывод специалистов, Дэвид Агус отметил, что просто выйдя на улицу и попытавшись «сделать что-нибудь», нередко можно справиться подавленным психологическим состоянием и депрессией, не прибегая к приему сильных препаратов.

Депрессия - это сложное психическое состояние, которое сопровождается снижением настроения, неспособностью ощущать радость, чувством безнадежности. Симптомы депрессии могут возникать в качестве временной реакции, но если они продолжаются более 2 недель, это может быть признаком серьезного депрессивного расстройства.



Теги: Донбасс, здоровье, депрессия
 
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