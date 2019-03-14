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Как избавиться от запаха пота народными средствами
Неприятный запах от подмышек может испортить настроение любому. Вот некоторые эффективные домашние средства для борьбы с этим явлением.
Яблочный уксус. Уксус - это великолепное средство для борьбы с неприятным запахом тела. Налейте немного уксуса в небольшую чашку, используйте обычный ватный шарик для того, чтобы промокнуть его в жидкость и нанести на зону подмышек. Наносить рекомендуется два раза в день. Уксус имеет противобактериальные свойства, которые убивают микроорганизмы, вызывающие неприятный запах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Пищевая сода. Одну чайную ложку пищевой соды нужно смешать с одной чайной ложкой лимонного сока. Наносите полученный раствор непосредственно на кожу в районе подмышек, оставляйте на две-три минуты, а затем можете отправляться в душ. Пищевая сода помогает сохранять сухость данной зоны тела, то есть борется с избыточным потоотделением. Эту комбинацию можно применять в ежедневном режиме несколько недель до получения устойчивого эффекта.
Чеснок. Одно из лучших домашних средств для борьбы с неприятным запахом подмышек. Всего одну дольку чеснока добавляйте в свой рацион ежедневно. Если употребление чеснока вам не очень приятно, то можно принимать какие-то пищевые добавки, содержащие этот продукт.
Лимон. Данный фрукт убивает бактерии очень эффективно. Небольшой кусочек свежего лимона разделите на две половинки и втирайте каждую в область подмышек. Дайте соку проникнуть под кожу перед тем, как принять душ. Выполняйте данную процедуру ежедневно, и она поможет победить неприятный запах тела.
Теги: Донбасс, здоровье, запахи, пот
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