Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье

14.03.2019 17:49

Клубника заслуженно является одной из самых любимых огородных культур, и совершенно не случайно. Эксперты назвали 7 удивительных причин почаще лакомиться этими ягодами.



1. Регулирует давление. Клубника является мощным источником антоцианинов - антиоксидантов, расслабляющих оболочку кровеносных сосудов и расширяющих их. Следовательно, клубника снижает артериальное давление. В ней много калия и магния, но мало натрия. Калий и магний тоже относятся к числу сосудорасширяющих средств, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



2. Помогает с иммунитетом. Клубника насыщена витамином C, который способствует выработке укрепляющих иммунитет антител, улучшающих способность организма сражаться с инфекциями. Исследования показывали, что увеличение в рационе витамина C повышает концентрацию иммуноглобулина -антитела и ключевого компонента иммунной системы.



3. Помогает худеть. Клубника насыщенно фолатами, калием, марганцем и магнием, она не содержит жира и натрия, не влияет на уровень холестерина. Клубника - это низкокалорийный продукт, в нём мало сахара, но много волокон, что делает его идеальным выбором для желающих похудеть.



4. Полезна для костей. Если вы хотите укрепить здоровье костей, ешьте клубнику. В ней содержатся калий и витамин К, а также магний, который увеличивает минеральную плотность костей.



5. Контролирует сахар в крови. В клубнике имеется эллаговая кислота, которая наряду с другими антиоксидантами способствует нормальному перевариванию крахмалосодержащих продуктов. И это помогает контролировать скачки уровня сахара в крови после приема данной пищи. У клубники низкий гликемический индекс, сама она не вызывает подобных скачков.



6. Помогает сердцу. Клубника полезна для защиты сердца от разного рода расстройств благодаря наличию антиоксидантов и полифенолов. Клубника насыщенно антоцианинами, которые укрепляют оболочку всей кровеносной системы, оберегая артерии от скопления бляшек и от атеросклероза.



7. Побеждает запоры. Клубника благотворно воздействует на пищеварение и предотвращает запоры за счёт высокого содержания волокон. Она также может использоваться для борьбы с хроническими запорами.