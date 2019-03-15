Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"

15.03.2019 21:42

Чим менше часу залишається до виборів президента України, тим більше скандалів розгорається довкола оборонного сектору вітчизняної промисловості. Не став винятком і випадок з важким 120-мм мінометом "Молот", який кілька років тому був прийнятий на озброєння в ЗСУ, але з того часу нічим хорошим себе не зрекомендував.

Як ми писали раніше, 6 липня 2018-го на Рівненському полігоні під час тактичних навчань внаслідок вибуху міномету "Молот" загинули троє військових 128-ї бригади і ще дев'ятеро отримали поранення. Ця подія неабияк сколихнула дотичну до збройних сил частину українського суспільства – тим більше, що про негаразди з "Молотом" багато говорили, писали і попереджали протягом майже всього часу його використання в ЗСУ.

Звісно, такий нещасний випадок не міг залишитись без уваги й перших осіб держави та армії. Майже одразу президент України і верховний головнокомандувач української армії Петро Порошенко зупинив використання мінометів "Молот" на навчаннях до кінця розслідування.

Також 11 липня 2018-го року за участі слідчих, експертів науково-дослідного Інституту судових експертиз та спеціалістів міністерства оборони на Рівненському полігоні було проведено слідчий експеримент, за результатами якого вже наступного дня Міноборони офіційно назвало версію, на якій зупинилося слідство: розрив міномета "Молот" на Рівненському полігоні стався через подвійне заряджання.

На жаль, історія на цьому не завершилась. 23 вересня 2018-го року в зоні бойових дій на Світлодарській дузі знову стався вибух сумнозвісного міномету "Молот", внаслідок якого двоє українських бійців отримали поранення.

За офіційною інформацією, під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь, у каналі ствола міномету М120-15 "Молот" розірвалась міна. Ймовірною причиною розриву міни назвали невірну підготовку боєприпасу до стрільби, в тому числі, недотримання правил його зберігання.

У той же час радник президента України і міністра оборони України Юрій Бірюков в ефірі одного з телеканалів заявив, що в конкретно даному випадку винен "протермінований" боєприпас 1973-го року виробництва, гарантійний термін зберігання якого складає 25 років.

Ця історія стала причиною нового розслідування, а генеральний прокурор Юрій Луценко навіть порахував статистику нещасних випадків з "Молотом" за останні роки.

"З'ясовано, що з 2016-го року мало місце 13 розривів мінометів, які знаходилися на обліку в ЗСУ – з них дев'ять "Молот" і чотири радянських 2Б11. За фактами цих розривів розслідується 8 проваджень щодо загибелі 13 людей та травмування ще 30", – заявив Луценко 27 вересня 2018-го року і запропонував Міністерству оборони та держконцерну "Укроборонпром" призначити повну ревізію мінометів "Молот".

Судячи з усього, цього разу за справу взялися серйозно. 8 листопада 2018-го року Військова прокуратура Київського гарнізону заявила про відкрите кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов'язків військовими посадовими особами 1285-го Головного військового представництва Міністерства оборони під час виконання державного контракту, що призвело до закупівлі за бюджетні кошти неякісних мінометів М 120-15 "Молот".

За даними прокуратури, було проведено комплексну військову експертизу, в рамках якої перевірено технічний стан зазначених мінометів, відповідність їх тактико-технічними характеристиками, заявлені заводом-виготовлювачем і можливість їх безпечного використання під час бойових дій.

За результатами перевірки прокуратура продовжила стояти на своєму: об'єктивних даних про неналежну якість мінометів, які обґрунтовувалися матеріалами справи, слідство не отримало, а однією з головних причин розриву міномета "Молот" є факти подвійного заряджання і порушення порядку проведення стрільб особовим складом.

І ось, 14 березня вже 2019-го року Військова прокуратура Київського гарнізону оприлюднила вже зовсім інші висновки: за результатами дефектації було встановлено конструкторські недоліки, які несумісні з подальшим використанням мінометів.

Прокурори також повідомили, що мж Міністерством оборони та ПАТ "Завод "Маяк", який входить в структуру концерну "Укроборонпром", був укладений контракт на постачання мінометів калібру 120-мм М120-15 "Молот" вартістю 483 тис грн за одиницю. Під час поставки до військової частини А4559 (смт. Оржів Рівненської області) в частини мінометів було виявлено технічні недоліки, а частина під час нетривалої експлуатації вийшли з ладу.

Також прокуратура встановила, що контроль виконання ПАТ "Завод "Маяк" умов державного контракту здійснювали службові особи 5277-го військового представництва МО України, які недбало поставились до своїх посадових обов'язків щодо контролю поставки продукції, в результаті чого завдано істотну шкоду державі у вигляді грошових коштів у розмірі 7,2 млн грн.

Тобто, по суді Військова прокуратура Київського гарнізону довела, що причинами всіх нещасних випадків з мінометами "Молот" останніх років були не боєприпаси і не невміння бійців ними користуватись, а "конструкторські недоліки, які несумісні з використанням мінометів".

Але найгірше в цій історії навіть не це. Найгірше те, що певні посадові особи, знаючи про ці технічні недоліки, закрили на них очі і допустили використання потенційно несправних мінометів, наразивши тим самим українських бійців на смертельну небезпеку. І це не кажучи про багатомільйонні збитки державі.

Чи послідують відповідні кадрові висновки і чи опиняться винні на лаві підсудних, наразі невідомо. Але враховуючи резонанс даного питання, та й у цілому підвищений інтерес суспільства до того, що відбувається в оборонному секторі, надія на такий розвиток подій є. Принаймні, до виборів.

Источник .depo.ua.