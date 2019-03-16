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Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада
Диетологи рассказали о списке продуктов, которые способствуют похудению. К радости сладкоежек, там оказался черный шоколад.
В Германии ученые провели эксперимент, который получил широкую огласку. Испытуемых разделили на три группы, каждая из которых придерживалась своей диеты, подобранной по принципам «сбалансированного питания», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Оказалось, что те люди, которые каждый день съедали плитку шоколада, худели на 10% быстрее, чем другие пациенты. На основании полученных результатов диетологи разработали «шоколадную диету», суть которой заключается в том, что человек ест в день по 100 грамм сладости, но больше ничего.
Но, по мнению специалиста Оксаны Величко, такая диета – огромный стресс для организма. Дело в том, что один шоколад – это недостаточное питание, поэтому испытуемый обязательно будет испытывать чувство голода. Не все смогут справиться с такой нагрузкой, а если будут голодать таким образом, то нервный срыв им обеспечен.
Кроме этого, когда человек спустя неделю начнет питаться привычно, то пережитый стресс выльется еще большим набором веса.
При этом данные эксперимента все-таки верны, но если вместе с шоколадом питаться сбалансировано. Дело в том, что темный шоколад способствует тому, что в организме вырабатываются эндорфины и окситоцины, ускоряющие метаболизм. Кроме этого, улучшается настроение, поэтому человек меньше хочет есть и способен активнее заниматься физическими нагрузками.
По мнению эксперта, идеальной в этом случае является «итальянская шоколадная диета». Человеку советуют употреблять в пищу макароны твердых сортов, овощные супы, листовые овощи и плитку черного шоколада в день.
Теги: Донбасс, здоровье, похудение, шоколад, медицина
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