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Названы самые полезные сухофрукты

16.03.2019 16:47
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Названы самые полезные сухофрукты

Медики рассказали, употребление каких сухофруктов лучше всего сказывается на состоянии здоровья человека. Об этом пишет replyua.net.
Первым делом, специалисты рекомендуют обратить внимание на курагу. Она содержит большое количество витаминов и минералов. К таким относятся калий, фосфор, железо, каротин, кальций, а также витамины группы В. Как показывает практика, курага является отличным средством для профилактики онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой. Также эксперты советуют прибегнуть к введению в свой рацион питания инжира. С его действенностью в процессе борьбы с раком сложно поспорить. К тому же, употребление инжира помогает наладить работу щитовидной железы. Немаловажным является и позитивное воздействие данного продукта на желудочно-кишечный тракт. Инжир стимулирует выведение из кишечника разного рода паразитов. И, конечно же, без данного продукта невозможно обойтись при лечении бронхита.
Широкий спектр действия на организм человека имеет и чернослив. Он помогает нормализовать работу кишечника и избавиться от запоров. Кроме того, употребление чернослива рекомендуется людям, страдающим от атеросклероза, ревматизма, повышенного артериального давления, заболеваний почек и прочего. Не стоит отрицать и пользу данного продукта при борьбе с проблемами со зрением.



Теги: Донбасс, польза, инжир, курага
 
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