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"Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер
Крымчане, а также жители Донецкой и Луганской областей, встречавшие с распростертыми объятиями российских оккупантов и надеявшиеся на "манну небесную" от "русского мира", наконец-то осознают, что вместо "манны" имеют и будут иметь только проблемы. Как пишет в недавно опубликованном посте блогер Елена Кудренко, оккупанты, не предложив ничего взамен, лишили тех же жителей Крыма одного из главных источников их благосостояния – законодательно запретили сдавать жилье отдыхающим за деньги, передает "Диалог.UA".
То есть, полуостров скоро недополучит значительное количество денежной массы, являющейся, как известно, "кровью" любой экономики. И это ударит по всем, в том числе и по тем, кто не сдает жилье отдыхающим. Ведь ухудшение благосостояния в целом – это проблемы у магазинов, предприятий сферы услуг и прочего-прочего-прочего, чем пользуются все без исключения. То есть, захиреет все. На оккупированной части Донбасса дела – еще хуже. Там для множества людей возможность выжить – это украинские пенсии и пособия. А оккупанты не удосуживаются даже обеспечивать людям полуголодное существование. Потому и отношение к ним соответствующее.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, Крым, солдаты
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