Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья

16.03.2019 07:43

Многих разочарований можно избежать, если прислушаться к подсказкам от звезд в отношении представителей различных знаков зодиака. Есть среди них те, кого сложно представить в роли хорошего мужа, пишет from-ua.

Рак

Не стоит ждать от Раков романтических смс-сообщений о том, как он соскучился и торопится к вам. Если он не делал этого в период зарождения отношений, то в семейной жизни тем более не дождетесь. Сосредоточившись на своих делах, такой супруг забывает обо всех, кто рядом.

Скорпион

Обеспечивая семью всем необходимым, карьеристы Скорпионы надеются таким образом выразить свою любовь к домашним и пресечь любые попытки вывести его на душевные разговоры. Но они еще больше от этого замыкаются, видя всюду своих противников.

Стрелец

Слишком увлеченные своей самореализацией Стрельцы очень мало времени могут уделять семье. Их влекут друзья, путешествия, интересные проекты, то есть все, что связано с движением вперед. А домашняя жизнь, в основом, рутина и обязанности, что тяжким бременем будет для этих переменчивых натур.

Если ваш избранник относится к одному из этих знаков, не стоит расстраиваться. Любовь, терпение и ласка способны сделать идеального мужа даже вопреки звездам!