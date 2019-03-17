Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья

17.03.2019 15:30

Безопасная доля алкоголя оказалась минимальной.



Без вреда для здоровья можно выпивать не более одной стандартной порции алкоголя (10 граммов чистого этанола) в день. К такому выводу пришли ученые из Королевского университета Белфаста в Северной Ирландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.



Исследователи обнаружили, что при соблюдении именно такой нормы наблюдается самый низкий уровень развития злокачественных опухолей, по сравнению с остальными пьющими.



А вот с каждой последующей дозой вероятность заболевания некоторыми видами рака пропорционально возрастает.



Исследование проводилось среди 99,6 тысячи человек. Уровень употребления алкоголя выяснили с помощью опросника, который добровольцы заполнили в 1998-2000 годах. Впоследствии ученые наблюдали за экспериментальной группой в течение девяти лет.



За это время рак был диагностирован у 12,5 тысяч человек, более 9 тысяч из них умерли. Анализ статистики заболеваний и употребления алкоголя и обнаружил эту интересную корреляцию.



По данным Всемирной организации здравоохранения, 10 г чистого спирта (этанола) примерно соответствует:



По рекомендациям ВОЗ, предельная норма для мужчин составляет не больше 40 г чистого спирта в день, а для женщин -30 граммов. Но это при условии, если человек употребляет алкоголь не чаще 5-ти раз в неделю, т.е. как минимум два дня обходится без капли спиртного.



С научной точки зрения, алкоголь вреднее марихуаны - но продается он чуть ли не каждом углу.



Впрочем, подчеркивают медики, допустимая доза также зависит от индивидуальных особенностей организма: массы тела, наличия хронических заболеваний, состояния сердечно-сосудистой системы и т.д.



Не стоит упускать из внимания, что вред от алкоголя легко недооценить. Спиртное токсично, вызывает физическую зависимость, министерство здравоохранения США причисляет его к известным канцерогенам.



Любопытно, что, с научной точки зрения, от алкоголя вреда гораздо больше, чем от той же марихуаны. И, тем не менее, спиртное до сих пор можно свободно купить практически в любом магазине при достижении 21 года, а слабоалкогольные напитки - и вовсе с 18-ти лет.