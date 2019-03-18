Если нет сил. Как победить хроническую усталость?

18.03.2019 22:10

Сегодня, более чем 90% проживающим в мегаполисах, хорошо известно, что такое хроническая усталость. Многие считают, что виной этому, постоянно растущий темп жизни, стресс, переработка, недостаток сна. Все это так, но есть еще несколько очевидных причин, при которых хроническая усталость, вынуждает организм жить и работать на пределе.

Кроме стресса и постоянно растущего темпа жизни, специалисты выявили еще несколько явных катализаторов упадка сил.

Подъём.

Дефицит сна, несомненно, отразиться на общем состоянии организма, как и на здоровье в целом. Но кроме недостатка сна, хроническую усталость может провоцировать неправильное время утреннего пробуждения. Специалисты утверждают, что ранее пробуждение – гораздо благоприятнее влияет на организм и здоровье, чем более позднее пробуждение. Дело в том. Что с раннего утра, наш мозг готов к работе и работает в более активном и продуктивном режиме. Поэтому ранний подъём, позволяет человеку полностью проснуться, собраться с мыслями, сделать зарядку – в общем, встретить новый день полностью подготовленным. Ранний подъём, способствует более высокой активности и работоспособности в течение всего последующего дня.

Рекомендации – приучите себя вставать в одно и то же время, хотя бы за час до выхода на работу.

Стресс.

Этот процесс, в первую очередь истощает нашу нервную систему. Частое проявление этого синдрома, может спровоцировать появление бессонницы, которая в свою очередь может только усугубить проявление первых признаков синдрома хронической усталости. При стрессе и недосыпе, нервная система истощается еще больше и быстрее, человек становится рассеянным, раздражительным, чаще ошибается, затрудняется концентрация. Такой замкнутый круг, способен привести к затяжной депрессии.

Рекомендации – важно научиться «отпускать» и решать проблемы, а не копить их и переживать в себе.

Энергетический вампиризм или токсичные люди.

Эти понятия стали неотъемлемой часть современного времени. Присмотритесь вокруг. Возможно, среди вашего окружения есть такие люди, которые питаются чужой энергией. Провоцируя вас на то, что в порыве эмоций, получить вашу энергию. Кроме того, стоит обратить внимание на тех, кто постоянно выражает свое недовольство по любому поводу. Остерегайтесь перенимать волну их эмоций, вы потеряете массу сил и времени.

Будьте разборчивы в своем окружении и по возможности добавляйте радость, улыбку и позитив.

Витамины.

В проявлении упадка сил, немаловажное значение может сыграть дефицит витаминов в организме. Усталость и непреходящее напряжение может проявиться, если вашему организму чего-то не хватает. Например, магния, калия или фосфора. Мало кто знает, что например тот же магний – естественное и оптимальное вещество «анти стресс». Именно магний в сочетании с другими активными веществами, оказывает тормозящее действие при чрезмерном перевозбуждении нашей нервной системы, ограничивает действие внешних раздражителей. Появилась слабость, вы стали более раздражительны, быстро возбуждаетесь по пустякам? Это недостаток магния, который специалисты рекомендуют восполнить. Суточная норма магния, для женского организма может составлять от 200 до 300 мг, в то время как мужская норма будет несколько больше, 350-400 мг.

Пополнить недостаток магния, можно из таких продуктов как: любая зелень, бобовые, орехи, например миндаль, отлично подойдут тыквенные семечки, какао отличный продукт с высоким содержанием магния, семена льна, кунжута, неочищенный рис.

Недостаток солнечных лучей и свежего воздуха.

Недостаток кислорода и солнечного света, так же может провоцировать упадок сил. Прежде всего, именно отсутствие этих жизненных компонентов, тормозит процесс обмена веществ, человек становится вялым, апатичным, все больше предпочитает сидеть дома и смотреть телепередачи, вместо тог, что бы прогуляться на свежем воздухе. Человек, желая от себя более активной деятельности, на самом деле только насилует свой организм, усугубляя скорейшее проявление синдрома хронической усталости.

Рекомендации – обязательные ежедневные прогулки на свежем воздухе, сходите в солярий, если погода не балует солнечными лучами.

Пассивность.

Неактивный, малоподвижный образ жизни, как нам известно, только способствует бездействию и лени – что отрицательно для жизни и здоровья в целом. Полезно посвятить себя какой-то физической работе, всего 2-2,5 часа полноценной физической занятости, позволит ощущать себя бодрым и активным в течение всего дня.

Полезна утренняя зарядка, пробежка, контрастный душ.

Некачественная пища.

Немаловажное значение может иметь и ваш рацион. Например, если вы предпочитаете рафинированную пищу, фастфуд и полуфабрикаты вместо свежих и натуральных продуктов, то в скором времени, вы обязательно станете быстро уставать.

Предпочтительнее будет более легкая пища, это овощи и фрукты, сок вместо газировки и кофе.

Светлана, www.vitamarg.com