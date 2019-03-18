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Эти продукты питания чаще всего подделывают

18.03.2019 09:36
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Эти продукты питания чаще всего подделывают

К выбору нужно подходить внимательно.

Ряд продуктов, импортируемых в США, поддается фальсификации, передает Хроника.инфо со ссылкой на latifundist.com.

Об этом заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервурд.

«Исследования показали, что потребитель часто становится жертвой неправильной маркировки», - подчеркнула Барбара Андервуд.

В ТОП-5 продуктов, наиболее часто поддающихся фальсификации, вошли:

Органическая продукция. В органической кукурузе и в органических соевых бобах могут присутствовать пестициды и другие вещества, не входящие в состав органики. При этом преимущественная часть указанного продукта используется в качестве кормов для животноводства, мясо которого маркируется как «органическое».

Рыба. В результате проверки ДНК этой продукции в супермаркетах выяснилось, что уровень мошенничества с морским окунем составляет более 90%, вместо него подают кефаль, тиляпию или сом. 

Оливковое масло. Сокращение урожая оливок в предыдущем сезоне на 60% в ведущих странах (Греция, Португалия, Италия) может привести к росту цен на оливковое масло. В связи с этим, Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов предупредило потребителей о возможном всплеске мошенничества (добавка арахисового и соевого масла в состав оливкового).

Вино и шампанское. Указанный винодельческий регион вина, не всегда соответствует действительности. Точно так же год урожая, указанный в маркировке, не свидетельствует о том, что в бутылке вино урожая фактического года.

Суши. Наиболее частая афера состоит в ложной маркировке. Так, например, часто в меню суши-ресторанов можно увидеть белый тунец. С юридической точки зрения такого вида не существует и это в 100% является мошенничеством. Во многих случаях, когда тестируется ДНК так называемого «белого тунца», обнаруживается та же самая замена видов, описанная выше.



Теги: США, Донбасс, подделка, продукты
 
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