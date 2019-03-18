Все рубрики раздела
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
Медики научили распознавать подагру
Медики посоветовали при первых проявлениях перечисленных признаков немедленно обратиться к врачу.
Распознать с легкостью подагру - это сложная форма артрита - научили американские медики. Первым симптомом начинающегося заболевания можно считать сильную боль в суставах, которая может не утихать в течение четырех часов и более. Как правило, болезнь сначала поражает большие пальцы ног.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Подагра является распространенной и сложной формой артрита, от которого никто не застрахован. Болезнь характеризуется внезапными, сильными приступами боли, отечностями, покраснениями и болью в суставах, особенно у основания большого пальца ноги, рассказали американские исследователи из Mayo Clinic.
«Приступ подагры может настичь внезапно, разбудить среди ночи. Может показаться, что суставы печет огнем. Пораженный сустав, как правило, становится горячим, опухшим и настолько болит, что даже пушинка на больном месте может показаться невыносимой тяжестью», - рассказали врачи в описании к исследованию.
После того, как утихнет самая сильная боль, некоторый дискомфорт в суставах может ощущаться на протяжении длительного срока, от нескольких дней до нескольких недель. Дальнейшие приступы могут длиться дольше и поражать все большее число суставов.
Медики посоветовали при первых проявлениях перечисленных признаков немедленно обратиться к врачу. Есть вероятность, что в результате начавшейся болезни может начаться инфекция. Помочь в этом случае сможет только профессиональный медик. Самолечение не поможет, да и промедление в этом случае опасно.
Одной из причин раннего ухода из жизни талантливой певицы Юлии Началовой ее близкие называют как раз подагру. Первые признаки артрита у Началовой начались несколько лет назад. Певица умерла вечером 16 марта. Светлую и добрую девушку вспомнили хорошими словами друзья, родные и коллеги.
Теги: Донбасс, здоровье, подагра, медики
- Метаболический синдром - не шуточки
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?
- Легковушек в Краматорске стало больше, а здоровья у людей - меньше
- В Донецкой области за счет бюджета оздоровят 75 детей, больных сахарным диабетом
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты
- В Горловке заблудились двое малышей
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб19:27
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Синоптики в понедельник прогнозируют резкое потепление до +22.07:45
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети21:40
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- В Харьковской области жестоко убит военный20:42
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели