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Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север

18.03.2019 17:20
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Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север

Индийский мистик и йогин Джагги Васудев (Садхгуру) объясняет нежелательное положение головой к северу во время сна банальным устройством человеческого тела.

Сердце, как известно, расположено в верхней его части, а значит, качать кровь вниз намного легче, ведь помогает гравитация, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Собственно, кровь и является тем «фактором», из-за которого спать головой в сторону севера не рекомендуется. Какая связь? Вспомните про магнитные поля Земли. Их магнетизм в принципе оказывает большое влияние на нашу жизнь, хоть мы об этом совершенно и не думаем. На сон это влияние тоже распространяется.

Как известно, одним из главных составляющих крови является железо. И когда мы спим головой к северу, магнитное притяжение оказывается сильнее, а следовательно, оказывает большее давление на мозг, чем если бы положение тела в пространстве было другим. Давление на мозг также становится больше.

Как результат - человек может ощущать раздражительность, беспокойство, может повыситься давление, кровь начинает циркулировать хуже.

Кем дольше вы спите головой на север, тем сильнее воздействие магнитного притяжения, что может негативно отразиться на здоровье.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, медицина
 
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