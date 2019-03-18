Медики рассказали, почему нельзя спать головой на север

18.03.2019 17:20

Индийский мистик и йогин Джагги Васудев (Садхгуру) объясняет нежелательное положение головой к северу во время сна банальным устройством человеческого тела.



Сердце, как известно, расположено в верхней его части, а значит, качать кровь вниз намного легче, ведь помогает гравитация, передает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.



Собственно, кровь и является тем «фактором», из-за которого спать головой в сторону севера не рекомендуется. Какая связь? Вспомните про магнитные поля Земли. Их магнетизм в принципе оказывает большое влияние на нашу жизнь, хоть мы об этом совершенно и не думаем. На сон это влияние тоже распространяется.



Как известно, одним из главных составляющих крови является железо. И когда мы спим головой к северу, магнитное притяжение оказывается сильнее, а следовательно, оказывает большее давление на мозг, чем если бы положение тела в пространстве было другим. Давление на мозг также становится больше.



Как результат - человек может ощущать раздражительность, беспокойство, может повыситься давление, кровь начинает циркулировать хуже.



Кем дольше вы спите головой на север, тем сильнее воздействие магнитного притяжения, что может негативно отразиться на здоровье.