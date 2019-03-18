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Названы недуги, которые можно определить по руке
Медики назвали болезни, определить которые возможно по рукам человека. Притом многие не обращают внимания на этот нюанс, способный ускорить постановку диагноза.
Как рассказали специалисты, часто потеющие ладони могут выступать одним из главных признаков гипертиреоза. Чаще всего проблема проявляется у женщин, а эксперты в таком случае рекомендуют проверить щитовидную железу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если ладони постоянно красные, не исключено, что у человека наблюдаются сбои в работе печени, допускается наличие цирроза или гепатита.
Когда у человека синеют кончики пальцев и ногтевые пластины, это свидетельствует о недостатке в крови кислорода и нарушении ее циркуляции.
В таком случае лучше посетить кардиолога, поскольку указанный симптом может говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях.
Если на суставах пальцев рук появились твердые наросты, не исключено развитие остеопороза, а доброкачественная опухоль гипофиза провоцирует отечность ладоней.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, руки
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