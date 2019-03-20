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Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику
Чем опасен звонок будильника каждые 10 минут.
Многие люди после первого звонка будильника утром, несколько раз переводят его, чтобы оттянуть пробуждение. Однако, напоминания на телефоне, которые включаются каждые 9-10 минут, могут негативно влиять на нервную систему, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Повтор будильника утром по несколько раз может даже вызвать расстройства психики. К такому выводу пришли эксперты и специалисты по психическому здоровью, исследовавшие вопросы сна по просьбе компании Eve Sleep, пишет New York Post.
В ходе исследования выяснилось, что каждый раз, когда срабатывает будильник, звуковой сигнал атакует нервную систему и мозг.
Такое пробуждение не дает людям максимальной пользы, которую нужно получить от сна, – рассказал эксперт по психическому здоровью и нейробиологии Мэтт Джейнс.
Если звонок будильника звучит несколько раз за утро, в организме повышается уровень кортизола – гормона стресса, который отвечает за "побег и борьбу". В краткосрочной перспективе это может обернуться просто плохим настроением, но в долгосрочной – тревожностью и расстройствами психики.
Кроме того, ученые направили открытое письмо Apple с требованием удалить из смартфонов функцию повторения будильника каждые 9 минут, или хотя бы информировать своих пользователей о рисках для здоровья.
Теги: Донбасс, сон, будильник, психика
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