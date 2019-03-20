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Как распознать дефицит сна
У каждого свой оптимальное время - когда ложиться спать и сколько часов необходимо для отдыха. Для большинства здоровых людей - это 7-9 часов сна ежедневно.
Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать. А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Но следует учитывать сигналы тела:
Хорошо ли ты себя чувствуешь после семичасового сна?
Есть ли у тебя проблема с лишним весом или хронические болезни?
Зависима ли ты от кофеина?
Не засыпаешь ли ты за рулем?
Подумай, может надо спать больше.
Очень важно придерживаться золотой середины. Если тебе ежедневно нужно много сна - это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Вредит не сам сон.
Просто значительная потребность в сне, неспособность проснуться утром, желание спать днем, потому что качество сна плохая, свидетельствуют о хронических проблемы: депрессию, хроническую усталость, остановку дыхания во сне (апноэ).
Теги: Донбасс, здоровье, сон
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