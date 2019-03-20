Все рубрики раздела
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес
Самые эффективные способы похудеть, пока организм отдыхает.
Необходимо блеснуть постройневшей фигурой, а времени на диеты и упражнения в обрез? Ваш организм может удивить вас и скинуть пару лишних килограмм, пока вы спите. Как похудеть во сне без вреда для здоровья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Ivona.
Способ №1: Сахарно-кефирный коктейль
Это простой и вкусный способ избавиться от пары лишних кило. Выпейте перед сном пол литра кефира со стаканом сахара, и ваш организм всю ночь будет занят усвоением сложных углеводов. На этот процесс он будет расходовать гораздо больше калорий, чем получил из напитка и как итог: ваши весы обрадуют вас отсутствием двух лишних килограмм веса.
Способ №2: Рис
Из-за чрезмерного употребления соли, ваш организм накапливает чрезмерное количество жидкости, что может привести к отечности и появлению лишних килограмм. Попробуйте один день принимать в пищу только неочищенный рис: черный или бурый. Он абсорбирует и поможет вывести лишнюю влагу с организма, а также очистит кишечник от шлаков. Утром следующего дня вы увидите изменения в весе на один-два килограмма. Важно запомнить, что в приготовлении риса не следует использовать соль и другие солесодержащие приправы.
Способ №3: Салат из свеклы
Сварите крупную свеклу, натрите плод на терке и смешайте с капелькой оливкового масла. Такой салат следует есть перед сном, запивая теплой водой. Возможно, это не самый вкусный прием пищи, зато свекла богата клетчаткой и обеспечит вам длительное чувство сытости. Также она очищает кишечник, избавляя его от шлаков. Вуаля! Ваш вес с утра будет меньше и вас не будет мучить кошмарное чувство голода.
Способ №4: Солевые ванны
Вместо вечернего перекуса или ужина насладитесь расслабляющей ванной с солью. Стоит вам провести в такой ванной 15-20 минут и сразу же нырнуть под теплое одеяло, как наутро вы заметите потерю нескольких лишних кило. Плюс ко всему - ваш сон будет крепким и глубоким, так как ванна солью также имеет успокоительный и расслабляющий эффект.
Способ №5: Обертывания
Обертывание можно делать с уксусом, медом, согревающим кремом или эфирными маслами: любой ингредиент на ваш вкус. Просто нанесите средство на проблемный участок кожи мягкими массажными движениями и оберните его пищевой пленкой. Оставляя такое обертывание на ночь, вы стимулируете кровообращение в организме, за счет чего сальные и потовые железы работают активней и выводят токсины из организма. Утром смойте со своего постройневшего тела остатки средства и вы удивитесь приятной гладкости и упругости кожи.
Конечно, все эти способы - не панацея и чтобы держать свое тело в тонусе постоянно, необходимы правильная диета и физические нагрузки. Впрочем, наши советы - это палочка-выручалочка со стопроцентным положительным результатом, к которой можно прибегнуть в особо экстренных случаях.
Теги: Донбасс, похудение, сон, лишний вес
- Пять простых правил, как похудеть во время сна
- Чому закладає ніс під час сну?
- Скоро Новый год: как похудеть за месяц без диет
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна
- Медики назвали одну из самых эффективных тренировок для похудения
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Виктор Павлик даст концерт в Станице Луганской13:00
- «Верните нам мир!»: в Горловке жители поселка прогнали членов НВФ, устанавливающих митнометы возле домов12:50
- «И этих дебилов обратно в Украину»: жителей «ЛНР» заставляли радоваться за крымчан12:14
- Бойцы ООС разгромили позиции оккупантов на Донбассе: есть убитые и раненые11:48
- В Донецке школьников будут делать «будущими воинами»10:30
- В «ДНР» повсеместно завоют сирены08:01
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"22:36
- Каким будет лето-2019: интересный прогноз от украинских синоптиков17:03
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- В пункте пропуска в н.п. Северный на границе с РФ полностью прекращено движение16:25
- На Донбассе погиб известный террорист "ДНР": что о нем известно16:07
- Фальшивомонетчики потеряли интерес к гривне15:55
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае15:45
- В Кабмине приняли неоднозначное решение по «Нафтогазу» и контракту Коболева15:30
- В Кабмине заявили об отмене переоформления субсидий15:15
- Олег Ляшко со скандалом ворвался на заседание Кабмина15:00
- В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения14:40
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Супрун рассказала, чем опасны моющие средства12:00
- Не подписали декларацию с врачом? Вот что ожидает пациентов из «красного списка»11:16
- Как распознать дефицит сна10:17
- Человеческие зубы – отражение кармы09:44
- Гороскоп до конца весны для всех знаков Зодиака07:45
- Названа реальная причина хронической усталости22:12
- Жилье для переселенцев-участников АТО/ООС: Усовершенствован механизм предоставления компенсации19:21
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов