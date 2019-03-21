Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц

21.03.2019 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.

Потребление яиц в большом количестве приводит к развитию сердечно-сосудистых недугов и преждевременной смерти, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthline.com.

Куриные яйца являются прекрасным источником витаминов А, В-2, селена, В-12 и фолата. В их состав входят белки и антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, которые так необходимы мозгу и сердцу. Однако из-за высокого содержания холестерина в желтках ученым пришлось пересмотреть норму потребления яиц.

На протяжении 30 лет проводилось исследование, в котором приняли участие около 30 тысяч человек. Испытуемые были разного пола, возраста и этнической принадлежности. Специалисты наблюдали за здоровьем участников и отслеживали возникновение проблем со здоровьем.

Результаты показали: каждые дополнительные 300 мг холестерина (1,5 яйца), потребляемые ежедневно, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и повышают риск смерти на 18%.

Специалисты отмечают: в одном большом яйце содержится около 186 мг холестерина. Еженедельное потребление от трех до четырех яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий на 6%, риск преждевременной смерти - на 8%.

Несмотря на не радужный прогноз, ученые не советуют полностью исключать яйца из своего рациона.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, яйца
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх