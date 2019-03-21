Все рубрики раздела
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет
Эндокринологи связали тяжелую умственную деятельность с развитием диабета у женщин.
Ученые-эндокринологи из университета Париж-Сакле пришли к выводу, что тяжелая умственная деятельность может поспособствовать развитию диабета второго типа у женщин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на versiya.info.
В статье было сказано о том, что в эксперименте поучаствовало свыше более 70 тысяч женщин, наблюдение за которыми проходило с 1992 по 2014 год. Исходя из полученных данных, эксперты заключили, что те люди, которые считают свою работу умственно тяжелой, находятся в зоне риска развития сахарного диабета на 54%. Информацию о данном исследовании опубликовали в ежемесячном рецензируемом академический журнале European Journal of Endocrinology.
За период эксперимента, диабет 2 типа был диагностирован у 4187 участниц. Эндокринологи подчеркнули фактор негативного воздействия стресса на женский организм, а также необходимость оказания поддержки сотрудником – это своеобразная профилактика заболевания.
Диабет 2 типа- это крайне опасное заболевание, которое влечет за собой целый ряд недугов. В их числе гипогликемия и гипергликимия, для которых характерны резкие или же наоборот, высокие скачки уровня сахара в крови, а также кетоацидоз, при котором в организме накапливаются в крови кетоны, приводящие к его «закислению».
Теги: Донбасс, здоровье, диабет
- Зовите на помощь «врача-невидимку»
- Как побороть простуду за одну ночь - работающие методы
- В Донецкой области за счет бюджета оздоровят 75 детей, больных сахарным диабетом
- Ядовитая пища: как не подхватить ботулизм?
- Чому закладає ніс під час сну?
- В Мариуполе стартовала программа стоматологической помощи населению
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
- В «ДНР» хотят запустить автобус от блокпостов до КПВВ Украины20:15
- Террористы "ЛНР" отдали Украине 60 осужденных19:41
- Пушилин рассказал, как улучшит ситуацию на КПП «ДНР»19:20
- В Донецке горит шахта18:45
- В «ЛНР» пожаловались на масштабные потери18:30
- Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля18:00
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- В Виннице заработал первый в Украине робот-хирург09:40
- Порошенко подписал важный закон09:30
- Олег Тягнибок рассказал, при каком условии Крым вернется в состав Украины09:15
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- У Порошенко придумали, как вытянуть Зеленского на дебаты08:32
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Медики назвали шесть "сигналов" о серьезных проблемах со здоровьем13:47
- Сколько платят на больничном в Украине и могут ли уволить за болезнь12:30
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ
- Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"