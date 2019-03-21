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Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай

21.03.2019 18:47
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Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай

Ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%. 

Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день. К такому выводу пришли специалисты из Американского онкологического общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua. 

Исследование проводилось в течение 10 лет, участие в нем приняли более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. За время эксперимента было выявлено 317 новых случаев рака пищевода.

По словам ученых, в абсолютном большинстве это были люди, которые увлекались употреблением горячего чая.

Специалисты рекомендуем подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, чай, медики
 
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