Медики объяснили, почему опасно пить горячий чай

21.03.2019 18:47

Ежедневное употребление горячего чая повышает риск возникновения рака пищевода на 90%.



Для этого достаточно употреблять 700 мл разогретого до 60 градусов чая в день. К такому выводу пришли специалисты из Американского онкологического общества, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.



Исследование проводилось в течение 10 лет, участие в нем приняли более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. За время эксперимента было выявлено 317 новых случаев рака пищевода.



По словам ученых, в абсолютном большинстве это были люди, которые увлекались употреблением горячего чая.



Специалисты рекомендуем подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить.