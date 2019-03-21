Назван напиток, эффективно защищающий зрение

21.03.2019 08:14

Чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва.



Ученые выяснили, какой напиток можно выбирать чаще, чтобы сохранить зоркий глаз. Им оказался зеленый чай, пишет Хроника.инфо.



Как показали собранные данные, в этом напитке содержится большое количество витамина C и Е, а также он богат катехинами -мощными антиоксидантами.



Последние проникают в глазное яблоко и защищают его от действия разрушающих факторов, а также предотвращают развитие глаукомы и других потенциально опасных болезней.



Но коллеги из Америки не совсем согласны с результатами исследований офтальмологов. Они считают, что полезен для организма любой чай, лишь бы он был горячим. Западные медики уверены, что чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва и сохраняет остроту зрения.