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Назван напиток, эффективно защищающий зрение

21.03.2019 08:14
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Назван напиток, эффективно защищающий зрение

Чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва.

Ученые выяснили, какой напиток можно выбирать чаще, чтобы сохранить зоркий глаз. Им оказался зеленый чай, пишет Хроника.инфо.

Как показали собранные данные, в этом напитке содержится большое количество витамина C и Е, а также он богат катехинами -мощными антиоксидантами. 

Последние проникают в глазное яблоко и защищают его от действия разрушающих факторов, а также предотвращают развитие глаукомы и других потенциально опасных болезней.

Но коллеги из Америки не совсем согласны с результатами исследований офтальмологов. Они считают, что полезен для организма любой чай, лишь бы он был горячим. Западные медики уверены, что чашка горячего чая хотя бы раз в день существенно снижает вероятность развития атрофии зрительного нерва и сохраняет остроту зрения.



Теги: Донбасс, зрение, напиток, защита
 
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