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Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи
Эксперты рассказали о главных преимуществах вареных овощей. Мы должны более активно включать эти продукты в рацион, пишет healthinfo.
Здоровая кожа. Благодаря употреблению вареных овощей мы можем обеспечить здоровье, молодость и упругость нашей коже. Лучше всего для этой цели подходят морковь, шпинат и помидоры, поскольку в них отмечается высокое содержание воды и таких нутриентов, как антиоксиданты и противовоспалительные компоненты. Они нужны нашей коже для защиты.
Здоровые почки. Если вы страдаете от мочекаменной болезни, обязательно употребляйте вареные овощи, которые помогут защититься от серьёзных осложнений. Эксперты считают, что включение данных продуктов в ежедневный рацион изначально препятствует формированию камней в почках.
Здоровые волосы. Различные специалисты в области трансплантация волос считают, что морковь стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос. Особенно эффективны маски для головы. Отварите некоторое количество моркови, измельчите ее, смешайте с той же самой водой, а затем нанесите полученную пасту на кожу головы. Оставьте ее там на полчаса, а затем смойте теплой водой.
Здоровый желудок. Они могут вызываться бактерией под названием Helicobacter pylori, но с данным расстройство можно бороться за счёт некоторых изменений в питании вроде более активного употребления вареных овощей. Эти продукты легко перевариваются, они вызывают меньшее давление на стенки желудка.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, овощи
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