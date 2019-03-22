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Попутный ветер дует в паруса Львов: гороскоп на 22 марта
Гороскоп на 22 марта 2019 Овен
Благоприятный день – день равновесия, гармонии с окружающим миром, справедливости. Удачное время для деловых операций – вы с успехом сможете реализовать себя в предпринимательской деятельности, хотя особых финансовых прибылей ожидать не приходится. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, что обусловит некоторые перемены в вашем окружении: появление новых людей ускорит продвижение вашего проекта или, наоборот, позволит участвовать в новых проектах. Сны сбудутся к полному удовольствию. Видеть умершего во сне – к новой любви.
Гороскоп на 22 марта 2019 Телец
Самое время заняться хозяйственными хлопотами: навести порядок в доме и выбросить все лишнее. Не лучшее время для учебы и интеллектуального труда. Постарайтесь не совершать покупки под влиянием эмоций. Не стоит проводить какие-либо сделки.
Гороскоп на 22 марта 2019 Близнецы
У многих Близнецов сегодня возникнет ощущение гармонии и полноты жизни. Захочется ускользнуть от суеты повседневности, проявить широту чувств и щедрость, творческое воображение и сочувствие к ближнему. Отличный момент для широких контактов и духовных поисков, развития восприимчивости и тонкости ощущений, понимания красоты музыки и живописи.
Гороскоп на 22 марта 2019 Рак
Хороший день для образования, получения знаний и повышения квалификации, для контактов с культурными и религиозными организациями. Будьте тактичнее и учитывайте нужды и чувства людей, с которыми вы делаете общее дело.
Гороскоп на 22 марта 2019 Лев
Попутный ветер дует в ваши паруса. Вашему успеху могут серьезно помешать только ваша собственная неорганизованность и желание решить сразу несколько проблем. Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий, в общественной и политической сферах.
Гороскоп на 22 марта 2019 Дева
У Дев могут появиться новые интересные идеи. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Можно заниматься налаживанием деловых связей и контактов.
Гороскоп на 22 марта 2019 Весы
Сегодня Весы могут быть слишком импульсивны способны «заводиться» из-за пустяков, особенно в том, что касается их дома и близких. Отношения в семье неровные. На вторую половину дня не планируйте начало важных дел - их исход непредсказуем.
Гороскоп на 22 марта 2019 Скорпион
Это день, когда воля и разум едины, а также они подкрепляются сильной интуицией. Вы совершенно раскрепощены и сможете максимально выразить себя в своих произведениях. В любви существует опасность разочарования. Вам рекомендуется заниматься творчеством. Принимайте решения самостоятельно.
Гороскоп на 22 марта 2019 Стрелец
Романтические или семейные отношения потребуют от вас ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.
Гороскоп на 22 марта 2019 Козерог
На подарки судьбы сегодня рассчитывать не приходится. Азартные игры не увенчаются успехом. Не стоит пускаться в авантюры в финансовых вопросах. Избегайте импульсивных решений и действий под влиянием эмоций, особенно после полудня.
Гороскоп на 22 марта 2019 Водолей
Этот день хорош для активного овладения знаниями, знакомств и близких поездок. Это самый неподходящий день для начала нового дела, долговременного планирования, решения житейских вопросов. Можете отправляться в запланированную поездку, но будьте внимательны за рулем.
Гороскоп на 22 марта 2019 Рыбы
День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Вы настолько погрузитесь в личные проблемы, что не станете обращать внимания на окружающих. Даже если вы очень заняты, уделите время детям или своим подопечным.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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