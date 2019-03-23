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Нормальные реакции организма на вакцинацию
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, какие реакции на прививку считаются нормой. Так пишет replyua.net..
По её словам, после вакцинации у ребёнка могут возникнуть повышение температуры тела, отёк, уплотнение, а также покраснение в месте укола. Ульяна Супрун призывает в данной ситуации не разводить панику. Ведь так и должно быть. Данные симптомы продержатся недолго. Максимум через два дня вы забудете о них. При наличии вышеуказанных симптомов Ульяна Супрун советует бездействовать. Она призывает родителей отказаться от сбивания температуры. Это нужно делать только в том случае, если малыш плохо переносит температурные скачки. Также не стоит давать ребёнку противоаллергические препараты. Ведь покраснение, уплотнение и отёк в данном случае не говорят о наличии аллергии. И никогда не намазывайте место прививки мазями или йодом. К тому же, не прикладывайте капусту-подорожники. Это ни к чему хорошему не приведёт.
Бить тревогу необходимо тогда, когда место прививки покраснело спустя два дня после укола. Ненормально, если его размеры составляют свыше 5 сантиметров. Также покраснения через двое суток не должны увеличиваться, а температура – расти.
Теги: Донбасс, здоровье, вакцинация, реакция
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