Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют

24.03.2019 17:47

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели опрос среди пациентов, чтобы определить наиболее распространенные симптомы рака мозга, на которые не обращают внимания.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале PLOS One, больные списывали проблемы с памятью, потерю равновесия и ухудшение зрения на последствия старения, пишет Обозреатель.

В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет. Многие из них еще до диагностики отмечали сильную усталость и сонливость.

"Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: "стоит навестить доктора", просто не думаешь, и тебе кажется: "я это переживу", – рассказал один из больных в группе 61-70 лет.

50-летняя женщина сообщила, что начала спать днем, но списывала это все на преклонный возраст. А пациентка в группе 41-50 лет отметила, что во время разговора у нее на короткое время "немного заплетался язык".

Многие из опрошенных обратились к специалистам только после подозрений на инсульт или деменцию. Самым распространенным симптомом, который послужил "звоночком" для похода к врачу стала потеря зрения.