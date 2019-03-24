Все рубрики раздела
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день
С одной стороны, это удачный день для того, чтобы попытаться заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Но при этом нельзя терять бдительность: некоторые обыденные для многих из нас события в этот день могут стать предвестниками плохих новостей. Двадцать четвертого марта можно окончательно понять, какой будет наступившая весна, а также будет ли год урожайным. Если не игнорировать примет, можно кое-что узнать о будущем, пишет from-ua.
Согласно православному календарю, двадцать четвертое марта считается днем священномученика Антипы; Евфимии, архиепископа Новгородского; святителя Софрония, епископа Врачанского и патриарха Иерусалимского Софрония. Раньше считалось, что именно в этот день можно начинать собирать березовый сок, который уже около недели продают на всех рынках страны.
В этот день не следует опасаться лишь одну птицу. Если Вы услышите пение кукушки – обязательно позвените мелочью или потрите купюры друг о друга. В крайнем случае, можно потереть кредитные карточки – считается, что это поможет привлечь богатство и достаток. К тому же, можно загадать любое желание – существует поверье, что оно обязательно сбудется. Впрочем, если кукушки прилетели до того, как на деревьях листья распустились, то год будет неурожайный.
Если в этот день Вы увидите на своих огородах полчище мышей, год обещает быть неурожайным. Среди примет много отсылок к птицам. Если грачи стаями в небе вьются и стрелой на землю опускаются – к дождю, верили наши предки. Стаи птиц в небе предвещают холода и ненастья. Даже летящие низко журавли – к непогоде. Если после обеда дует северный ветер, то, скорее всего, сено в этом году будет сложно заготовить из-за частых дождей в июне. Вороны стаями на земле сидят – к холодам, посредине дерева – к пасмурной погоде, на верхушках деревьев – к теплу. В этот день действительно очень много примет связано с птицами.
Зато двадцать четвертое марта считается хорошим днем для гадания. Даже сны в эту ночь считаются вещими, так что попытайтесь вспомнить, что именно Вам сегодня приснилось. Правда, если решите подремать днем – не берите в голову, эти сны будут пустыми.
Теги: Донбасс, гадание, приметы, март, день
- 7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины: приметы и гадания
- 12 мая – день, когда можно спастись от девяти напастей
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
- Очевидцы показали фото огромных очередей на КПП «Станица Луганская»11:38
- "Обыскивали до трусов", - Пушилин насмешил соцсети параноидальным страхом за свою жизнь11:21
- Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия15:17
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП14:39
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях 13:01
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Конец света в день сорока святых: Земля выживет только в одном случае – назван последний шанс для человечества21:05
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз14:19
- Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение12:44
- «В Украине нет пророссийской политэлиты»: Ходаковский дал мрачный прогноз для ОРДЛО11:59
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса