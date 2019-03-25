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Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода
Важно пить больше воды.
Эксперты назвали 7 болезней, которыми можно управлять с помощью воды. Этот напиток не содержит калорий и всегда полезен для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua
Нарушения почек
Здоровье почек можно значительно укрепить за счёт употребления достаточного количества воды. Она ускоряет процесс растворения кислоты, превращающейся в камни в почках. Кроме того, вода предохраняет наш организм от разного рода инфекций и токсинов. Нехватка воды - один из факторов риска хронической почечной болезни.
Повышенное давление
Это существенная проблема для миллионов россиян, которая намного увеличивает риск инсульта. Обязательно включите в сбалансированную диету достаточное количество воды, поскольку обезвоживание приводит к насильственному закрытию капиллярного русла, что повышает артериальное давление.
Артриты
Это воспалительные заболевания суставов. Известно, что при длительном обезвоживании симптомы артритов усиливаются. Ну а вода помогает как бы смазывать суставы, что делает боль менее выраженной.
Запоры
Сотни тысяч людей страдают от запоров из-за сидячего образа жизни и неправильных продуктов питания. Налегайте на пищевые волокна, сохраняйте физическую активность и пейте больше воды для того, чтобы ваш кишечник сохранял нормальную подвижность.
Бессонница
Если вы страдаете от бессонницы, самое время увеличить содержание воды в рационе. Употребляйте достаточно воды регулярно, а также соблюдайте строгий режим дня.
Лихорадка
Значительное повышение температуры требует от организма больше воды из клеток. Употребляйте воду, когда температура вашего тела повышается для восстановления потерянных объемов жидкости. Обезвоженность приводит к ухудшению симптомов лихорадки.
Инфекции кишечника
Все скопления в кишечнике необходимо прочищать. А вода подходит для этой задачи идеально. Речь вовсе не о клизмах, а просто о том, чтобы пить больше воды.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, вода, лечение
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