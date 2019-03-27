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Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль

27.03.2019 18:30
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Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль

Некоторые люди недооценивают пользу влажной уборки. Британские ученые же предостерегают: домашняя пыль может содержать опасные химические соединения, которые могут ускорить развитие жировых клеток и других опасных болезней.

Ученые из Даремского университета обнаружили опасные соединения в пыли, которые способны нарушать работу эндокринной системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua. 

Эти химические вещества содержатся в бытовых моющих средствах. Много пластмасс, к примеру, содержат фталаты, которые разрушают работу эндокринной системы. Ранее исследование подтвердило: фталаты связывают с бесплодием, болезнями печени, раком и ожирением в детстве.

Ученые собрали образцы бытовой пыли из 194 домов, чтобы изучить влияние химических компонентов пыли на метаболическое здоровье жителей.

Эксперимент показал: даже очень низкие концентрации химических веществ, присутствующих в образцах пыли, действительно способствуют росту предшественников жировых клеток (из которых развиваются взрослые жировые клетки) и, следовательно, к росту жировых клеток.

Всего исследователи зафиксировали свыше 100 различных химических веществ в образцах бытовой пыли. 70 из них связывают с ростом жировых клеток.



Теги: Донбасс, здоровье, пыль, медицина
 
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