Все рубрики раздела
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль
Некоторые люди недооценивают пользу влажной уборки. Британские ученые же предостерегают: домашняя пыль может содержать опасные химические соединения, которые могут ускорить развитие жировых клеток и других опасных болезней.
Ученые из Даремского университета обнаружили опасные соединения в пыли, которые способны нарушать работу эндокринной системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Эти химические вещества содержатся в бытовых моющих средствах. Много пластмасс, к примеру, содержат фталаты, которые разрушают работу эндокринной системы. Ранее исследование подтвердило: фталаты связывают с бесплодием, болезнями печени, раком и ожирением в детстве.
Ученые собрали образцы бытовой пыли из 194 домов, чтобы изучить влияние химических компонентов пыли на метаболическое здоровье жителей.
Эксперимент показал: даже очень низкие концентрации химических веществ, присутствующих в образцах пыли, действительно способствуют росту предшественников жировых клеток (из которых развиваются взрослые жировые клетки) и, следовательно, к росту жировых клеток.
Всего исследователи зафиксировали свыше 100 различных химических веществ в образцах бытовой пыли. 70 из них связывают с ростом жировых клеток.
Теги: Донбасс, здоровье, пыль, медицина
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки16:40
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»