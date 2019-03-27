Все рубрики раздела
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете
Врачи назвали фастфуд, который можно есть на диете.
Попадая в рестораны быстрого питания и соблюдая диету, твоя первая реакция – отказаться от перекуса в приятной компании. Спешим тебя обрадовать: в любых закусочных можно найти блюдо, которое не испортит твое правильное питание и не превысит задуманное количество калорий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Салат
Салаты есть в любом меню ресторана быстрого питания. И пусть тебе не предложат на выбор ингредиенты и заправку, все же овощной салат – лучшее предпочтение жирным наггетсам, например. Постарайся выбрать без майонеза или попросить его не добавлять в твою порцию. В среднем калорийность такой порции не будет превышать 150 калорий.
Ролл с лавашем
В среднем калорийность такого ролла – 220 калорий. Конечно, существенно снижается калорийность блюда за счет лаваша, который легче обычного хлеба. Но и на начинку следует обратить внимание. Выбирай натуральные ингредиенты – вареное мясо или рыбу, овощи и избегай майонезных заправок.
Суши
Суши – сочетание гарнира, овощей и рыбы. Порция роллов – до 150 калорий. Плюс такой еды еще в том, что ты запросто можешь взять перекус на работу – суши удобно перевозить и герметично хранить.
Пицца
Пицца – отличный вариант приема пищи. И снова следует лишь проконтролировать ингредиенты, которые входят в ее состав. Во-первых, никакого майонеза. Во-вторых, тонкое тесто. В-третьих, никаких жареных колбасок. Идеально – вареное мясо, овощи и немного сыра. И не целую пиццу, а небольшой кусочек, калорийность которого будет в пределах 250 калорий.
Кекс
Если тебе захотелось десерта к кофе или чаю, можешь позволить себе небольшой кекс. Выбирай такой, в котором нет кремовой начинки и вкраплений шоколада. Разрешенные добавки – цедра лимона или изюм. Калорийность кекса в пределах 400 калорий, что меньше, чем в мороженом или кремовом торте.
Теги: Донбасс, диеты, еда, пицца
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- ТОП-50 самых влиятельных донецких
- Ситуация вокруг скандального избирательного участка. Наливайченко: "Провокации ради провокаций не нужны"
- В Донецкой области еще не знают, где искать сланцевый газ?
- Новым главой КС может стать уроженец Донбасса
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»08:03
- Боевики «ЛНР» запугали людей и устроили шоу для «СМИ» на пункте пропуска «Золотое»07:25
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева22:35
- Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери22:10
- Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам16:20
- Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов16:00
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- В Минске проходят переговоры по Донбассу15:20
- Порошенко рассказал о страшном ультиматуме Путина15:00
- Порошенко и Тимошенко боятся выхода во второй тур выборов с Зеленским14:48
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Эксперты рассказали, на каких вещах больше всего бактерий14:17
- Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине: кому повезло, а кто сводит концы с концами14:00
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева