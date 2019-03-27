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Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете

27.03.2019 15:48
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Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете

Врачи назвали фастфуд, который можно есть на диете.

Попадая в рестораны быстрого питания и соблюдая диету, твоя первая реакция – отказаться от перекуса в приятной компании. Спешим тебя обрадовать: в любых закусочных можно найти блюдо, которое не испортит твое правильное питание и не превысит задуманное количество калорий, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua. 

Салат

Салаты есть в любом меню ресторана быстрого питания. И пусть тебе не предложат на выбор ингредиенты и заправку, все же овощной салат – лучшее предпочтение жирным наггетсам, например. Постарайся выбрать без майонеза или попросить его не добавлять в твою порцию. В среднем калорийность такой порции не будет превышать 150 калорий.

Ролл с лавашем

В среднем калорийность такого ролла – 220 калорий. Конечно, существенно снижается калорийность блюда за счет лаваша, который легче обычного хлеба. Но и на начинку следует обратить внимание. Выбирай натуральные ингредиенты – вареное мясо или рыбу, овощи и избегай майонезных заправок.

Суши

Суши – сочетание гарнира, овощей и рыбы. Порция роллов – до 150 калорий. Плюс такой еды еще в том, что ты запросто можешь взять перекус на работу – суши удобно перевозить и герметично хранить.

Пицца

Пицца – отличный вариант приема пищи. И снова следует лишь проконтролировать ингредиенты, которые входят в ее состав. Во-первых, никакого майонеза. Во-вторых, тонкое тесто. В-третьих, никаких жареных колбасок. Идеально – вареное мясо, овощи и немного сыра. И не целую пиццу, а небольшой кусочек, калорийность которого будет в пределах 250 калорий.

Кекс

Если тебе захотелось десерта к кофе или чаю, можешь позволить себе небольшой кекс. Выбирай такой, в котором нет кремовой начинки и вкраплений шоколада. Разрешенные добавки – цедра лимона или изюм. Калорийность кекса в пределах 400 калорий, что меньше, чем в мороженом или кремовом торте.



Теги: Донбасс, диеты, еда, пицца
 
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